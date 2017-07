Ikalawang SONA ng Pangulo ano naman ang ating aasahan?

Nairaos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang unang taon sa termino at ngayon nga ay muli ­niyang ihahatid sa bayan ang kanyang ulat sa bayan o ang kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA).

Sa kanyang unang SONA nakaraang taon, marami siyang ipinangakong gagawin.

Sa lahat ng kanyang ipinangakong sosolusyunang problema sa ating bansa ay prayoridad ng pa­ngulo ang laban sa ilegal na droga.

Sa usaping ito ay kapuna-puna ang inaaning tagumpay ng administrasyon.

Malawakan ang ginawang operasyon laban sa ilegal na droga at sa katunayan ay milyong kataong ­sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga ang sumuko na bagama’t marami ang napatay dahil sa madugong drug operations.

Sa kabila ng unti-unting tagumpay na ating nakikita sa war on drugs ng Duterte administration ay hindi pa rin tumitigil ang mga kapulisan bilang tugon sa direktiba ni PDu30 na ubusin ang mga sangkot sa ilegal na droga.

Kasabay ng maigting na giyera kontra ilegal na droga ay hindi rin isinantabi ng pamahalaan ang problema sa kriminalidad at katiwalian. May mga nasampulan ang pangulo na mga sangkot sa katiwalian at maigting din ang paglipol sa kriminalidad lalo na ang mga krimeng may ­kaugnayan sa ilegal na droga.

Sa nabanggit na mga usapin ay saludo tayo sa inaning tagumpay ng gobyerno, hangad nating maipagpatuloy ang mga laban sa nabanggit na problema ng bayan.

Kanya nga lamang sa pagpasok ng ikalawang taon ng pangulo sa puwesto at sa kanyang ikalawang SONA, anu-ano naman kaya ang bibigyan niya, nila ng katuparan?

Ang sa amin, sana ay mga bagay namang may direktibang epekto sa tao na ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan — katulad ng mas mara­ming trabaho, mababang bilihin, mababang bayarin sa serbisyo at higit sa lahat ay matinong transportasyon at maluwag na daloy ng trapiko.

Sana katulad ng pagka-agresibo sa laban kontra ilegal na droga ang ipamalas ng gobyerno sa nabanggit na mga usapin upang sa gayon ay ­makaranas naman ng ibayong ginhawa sa buhay ang mamamayang Filipino.