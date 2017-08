Iiral din ang delicadeza!

Ako ang taong hindi agad sumusuko sa aking pangarap na darating ang araw ay iiral ang delicadeza sa mga public officials…pero para hindi pa sa panahong ito mangyayari!

Noong isang araw, binabasa ko ang pagre­resign ng isang economy minister ng Taiwan na si Lee Chin-kung dahil matapos makaranas ng malawakang brownout sa kanyang bansa.

Nagdulot ng pagkaparalisa ng business ope­rations at trapik ang malawakang brownout dahil sa operational technical error­ na naging dahilan para pumalya ang mga generators sa kanilang natural gas power plant.

Humingi ng paumanhin si Lee sa kanyang mga kababayan matapos siyang bumaba sa kanyang puwesto. Isang ugaling hindi pa natin nakikita sa ating mga government officials.

Kung magkakaproblema ang ahensya ng mga appointees ng Pangulo, maraming nagsasabi na bumaba na ito sa puwesto­ pero ang laging nilang sagot “I serve to the pleasure of the President, my appointing officer”.

Nitong mga nakaraang mga linggo, iniim­bestigahan ng Kongreso ang paglusot ng droga sa Bureau of Customs at si­yempre damay sa isyu ang matagal nang problema sa ahensya, ang katiwalian na naging dahilan kaya hindi naa-achieve ng BOC ang kanilang collection target.

Walang umaaako ng res­ponsibilidad kung bakit nakalusot ang bulto ng droga sa BOC, lahat ay nagtuturuan, naghuhugas ng kamay ang ilan at dalawa pa lang ang nagre-resign nang idawit sa tara system ang kanilang tanggapan…sina Milo Maes­trecampo at Niel Estrella.

Pero si Faeldon tuloy­ ang laban kaya nang mabasa ko ang report sa pagre-resign ng Economy Minister ng Taiwan, sabi ko sa sarili ko, kailan kaya magkakaroon ng ganitong opisyal ang mga Filipino. Tulad ng sinabi ko, mangyayari din ‘yan sa tamang panahon.

***

Suntok sa buwan ang panukala ni Aangat Tayo party-list Rep. Niel Aba­yon na obligahin ang mga public officials na mag-commute kahit isang araw kada buwan para maramdaman nila ang nararamdamang problema ng mga commuters araw-araw sa gitna ng trapik, mga pasaway na drivers ng mga pampublikong sasakyan, siksikan sa MRT at LRT.

Tama ang layon ng panukala pero tingin ko kasama ito sa mga panukalang batas na maa-archive lang dahil tiyak na hindi papayag ang mga congressmen na mag-commute sila.

Ilan lang ang hindi­ milyonaryo sa Kamara­ at karamihan sa congressmen ay guwardiyado ng kanilang mga security hanggang sa loob ng Batasan Complex. Hindi mo lang makikita ang mga ­security nila sa loob ng session hall pero nakabantay sila sa labas ng session hall.

At siguradong alam nyo na, karamihan sa mga congressmen ay taga-probinsya at alam n’yo ba na sa kanilang probinsya ay napakarami ang kanilang security na nagbabantay sa kanila?

Kung sa probinsya nila o sariling distrito ay wala silang tiwala sa kanilang kaligtasan kaya sandamakmak ang security nila, ano pa kaya sa hindi nila teritoryo tapos magko-commute sila?

Naalala ko tuloy ang isang dating senador na sandamakmak ang convoy niya at pininahan pa ang isang reporter na inagawan na nila ng linya na akala mo marami siyang kaaway. Overacting lang pala. (dpa_btaguinod@yahoo.com)