ID para sa OFWs ilalarga ng DOLE

Papalitan na ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang overseas employment certificates (OEC) sa pagkakaroon ng identification card para sa OFWs o overseas Filipino workers.

Nakatakdang ilunsad sa July 12 sa Malacañan ang tinatawag nilang ID ng Department of Labor and Employment o iDOLE, ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III itong Martes.

Libreng makukuha ang iDOLE sa POEA (Philippine Overseas Employment Administration) at inaasahang sa katapusan ng Hulyo ay walang nang OEC dahil sa naturang ID system.

“All we need is iyong inventory of all the bonafide OFWs on the basis of which our POEA in conjunction with the Department of Labor, will start processing the IDs,” ani Bello. “Hindi na kailangan mag-apply. If you are an OFW, bibigyan ka na kasi nandoon ka na sa roster ng OFWs, so they will start processing your ID and we will give it to you.”

Magagamit ang iDOLE sa PagIBIG, SSS, at PhilHealth. Pinag-aaralan pa kung maaaring gawing itong alternatibong pasaporte.

Ibinalita rin ng kalihim na mabubuksan na ang OFW bank sa Oktubre ngayong taon.