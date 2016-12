Ibalik ang Paskong Pinoy

Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government (DILG) sa publiko na ibalik ang tradisyunal na Paskong Pinoy na malayo sa implu­wensiya at ebolusyon ng teknolohiya tulad ng mga gadgets, cellphones at computers.

Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, nakakalungkot isipin na ang mga kabataan ngayon ay ­nakakalimot na sa tunay na diwa ng Pasko — na dapat ay nagbibigayan, nagmamahalan at sama-sama sa ­salu-salo ng pamilya sa Noche Buena.

“Christmas is not only a season of giving but ­also a time to rekindle the dwindling Filipino tradition and culture that has taken a back seat due to the evolution of technology,” anang kalihim.

Nakiusap din ito sa publiko na ipagdiwang ang Pasko­ at Bagong Taon na malayo sa panganib at disgrasya kaya iwasan ang pagpapaputok, sa halip ay ­gumamit ng mga alternatibong paingay tulad ng ­torotot, pagkalembang sa mga batya at kaserola, kaldero at iba pa.