Iba pang rason sa pagpatay sa Korean businessman hahalukayin

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Bukod sa “tokhang-for-ransom” interesado ang isang dating police official na miyembro ngayon ng Kamara na malaman ang iba pang rason sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Koreano na si Jee Ick Joo.

Sa isang panayam kay Antipolo Rep. Romeo Acop, mistulang nakakaamoy ito ng iba pang dahilan kung bakit dinukot at pinatay dahil kung ordinaryong kidnap for ransom ang kasong ito, hindi agad pinatay ang biktima.

“Kung titingnan po natin ‘yung sitwasyon, pagkakuha nu’ng October 18 (2016) kay Mr. Ick Joo, pinatay kaagad. Hindi po ba, ‘pag kidnap for ransom dapat buhay ‘yung biktima ninyo kasi hihingi po ng proof of life ‘yung hihingan ninyo ng (ransom),” ani Acop sa isang radio interview.

Kung ang resulta ng imbestigasyon ng anti-kidnapping group ng PNP, pinatay din pagdating sa Camp Crame ang biktima matapos itong dukutin ng grupo umano ni SPO3 Ricky Sta. Isabel sa kanyang bahay sa Pampanga noong Oktubre 18, 2016.

“Bakit ko papatayin ‘yung magiging pruweba na buhay ‘yung kinidnap ko? Sa akin, afterthought ‘yung paghingi ng pera na P5 million and later on, ‘yung P4.5 million. Sa akin, pinatay kaagad,” tanong ni Acop.

Dahil dito, nais ni Acop na malaman ang iba pang dahilan kung bakit dinukot at saka pinatay agad si Jee, kaya nagsasagawa umano ito ng sariling imbestigasyon sa nasabing kaso.

Si Jee ay dating executive ng Hanjin Shipbuilder at nagtayo ng manpower agency na nagsu-supply ng mga manggagawa umano sa isang online casino kaya interesado si Acop na alamin ang iba pang dahilan kung bakit ito dinukot at pinatay agad.