Iba pang gamit sa garlic

Ang bawang na madalas nating itinatabi kapag nakahalo sa ulam ay hindi dapat iniitsapuwera, bukod kasi sa pampalasa, mayroon pa itong ibang gamit na maaaring solusyon sa iba’t ibang sitwasyon.

Organic pesticide. Tulad mo, ayaw rin ng mga insekto ang amoy ng bawang. Kaya kung nag-iisip ng paraan para mawala ang mga ito sa garden mo, gumawa ng sariling pesticide gamit ang bawang, mineral oil, tubig at liquid soap, paghaluin lamang ang mga sangkap at ilagay sa spray bottle at i-spray sa mga halaman.

Nakakatulong sa pagkakaroon ng healthy heart. Ang pagdurog sa bawang ay nakakapagpalabas sa kemikal na allicin na tumutulong sa nitric oxide release sa ating blood vessels at nagreresulta sa pagbaba ng blood pressure.

Nagtataglay ito ng vitamins, minerals at antioxidants. Ayon sa nutrition and you.com mayaman sa potassium, iron, calcium, magnesium, manganese, zinc at selenium ang bawang na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya at formation ng red blood cells.

Pamuksa sa kalabang acne. Kasalukuyan ka bang nakikipaglaban sa mga acne? ‘Yung tipong lahat na ng paraan nasubukan mo na pero wala yatang tumatalab? Subukang maghiwa ng bawang at direkta itong ilagay sa balat.

Ibabad lamang ng 10-20 minuto at tiisin ang amoy, malay mo ang anti-bacterial properties ng bawang ang pumuksa sa iyong acne.

O ‘di ba, ‘yung akala nating pampalasa lamang sa pagkain may iba pang kayang gawin, maging malikhain at magsaliksik lamang, malay mo ito na pala ang sagot sa iyong problema.