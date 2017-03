Huwag masyadong matapang

Sumobra ang tapang ni Mocha Uson na wala na sa lugar at kahit isa na siyang government official dahil board member na siya sa Movie Television Review and Classification Board (MTRCB).

Maintindihan ko si Uson sa kanyang katapangan kung hindi lang ang oposisyon kundi maging ang admi­nistrasyon ang kanyang binabatikos at binubunga­ngaan pero dahil one-sided lang siya, wala na ‘yan sa lugar.

May pagkukulang at pagkakamali ang oposisyon at administrasyon kaya kung ang layon mo ay ­pumuna para tulungan silang maitama ang kanilang pagkakamali at mapunan ang kanilang pagkukulungan, huwag lang isa ang punahin mo.

Kahit kaibigan mo, hindi sasabihan ng bumili ng utak, bobo at kung anu-anong panlalait at mas lalong hindi mo ‘yan sasabihin sa taong hindi mo naman kilala, mataas ang pinag-aralan kesa sa iyo at meron nang napatunayan kesa sa iyo.

Kasabihan nga ng mga matatanda… kung ­gusto mong irespeto ka, kailangang irespeto mo muna ang sarili mo at ang iyong kapwa.

Oo may pagkukulang ang ibang tao kahit ano pang taas ang pinag-aralan pero huwag mo naman gamitin ang pribilehiyong mayroon ka para sila ay laitin dahil hindi ang taong pinupuntirya mo ang bumababa kundi ikaw mismo.

Tandaan ninyo, anim na taon lang sa poder ang pinagtatanggol niyo at pagkatapos nu’n ay wala na rin kayong power.

Maraming ganyan sa mga nakaraang administrasyon, ang tatapang, ang aangas pero nu’ng nawala ang kanilang amo sa poder parang nagkasakit sila ng lalamunan, hindi makapagsalita at hindi iginagalang.

Nu’ng kasagsagan ng kampanya para sa presidential election sa Estados Unidos, may isang Mayor ang nag-like lang ng negative comment ng kanyang kaibigan na naglait kay ­dating US First Lady Michelle Obama, ang napilitang mag-resign dahil nagalit ang mamamayan sa kanyang inasal.

Nagtataka ako, bakit hindi nagre-resign sa MTRCB si Uson dahil sa kanyang inasal sa radio. Sabagay, nasa Pilipinas pala tayo at hindi pala uso sa ating mga ­government official ang tinatawag na delicadeza.

Dapat maghinay-hinay na si Uson sa pagsasalita sa social media dahil government official na siya sa ayaw at sa gusto niya. Mayroong tinatawag na code of conduct na sinusunod ang mga government official at dapat alam ni Uson ‘yan.

***

Marami ang nainis sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) dahil sa pagtulong nila agad-agad sa mga Kadamay members na ­umokupa sa mga pabahay ng gobyerno sa Bulacan.

Hindi ko masisisi ang mga taong nadismaya sa DSWD dahil kapag panahon ng kalamidad, kasing bagal sila ng pagong kung tumulong sa mga nasalanta ng bagyo.

Naghihingalo muna sa gutom ang mga tao bago sila sumaklolo at kung anu-ano pang imbestigasyon ang gagawin bago magpadala ng tulong.

Wala tayong problema na tumulong ang DSWD sa mga miyembro ng Kadamay pero sana ganu’n din sila kabilis tumulong kapag may kalamidad at hindi na kailangang itawag pa sa kanila na kailangan ang tulong dito, kailangan ang tulong dito.

(dpa_btaguinod@yahoo.com)