“Huwag mahiya humingi ng tulong sa Diyos” — Tagle

Hinimok ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga mananampalataya na huwag mahiyang humingi ng tulong sa Panginoon.

Sinabi ni Cardinal Tagle na ang pagpapa­kumbaba at pag-amin ng kahinaan ay isang pagpapahayag ng pakikiisa sa Panginoon.

Ito ang mensahe ni Cardinal Tagle sa isinagawang Misa ng Bayan sa pagbubukas ng Philippine Conference on New Evangelization (PCNE4) na may temang ‘One Heart, One Soul.’

Ang pagtitipon ay dinaluhan ng 6,150 delegado mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa, Asia at Estados Unidos. Ang 3-day conference ay mula July 28-30 sa U-S-T Quadri-centennial Pavillion.

Sa kanyang homiliya, sinabi ni Cardinal Tagle na sana ang bawat isa ay maging tulad ng isang bata na umaasa ng kalinga sa magulang at sa kapwa.

Umaasa si Cardinal Tagle na tigilan ang pagsasamantala sa mga bata at mahihina sa halip ay magbigay daan para tumulong at magmalasakit sa kapwa.