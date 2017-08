Huwag magpagamit

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Humantong na naman sa karahasan ang kilos-protesta ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap (Kadamay) na nagtangkang hadlangan ang tangkang demolisyon ng may 1,000 kabahayan sa Barangay Sta. Lucia sa Pasig City.

Dahil sa kaguluhang nangyari ay umabot sa 29 mga miyembro­ ng Kadamay at ilang residente ang inaresto ng mga awtoridad ­habang 22 naman ang sugatan.

Bago nagpang-abot ang kampo ng mga raliyista at mga kagawad ng Pasig City Police ay umaga pa lamang ay nagsagawa na ng kilos-protesta at nagbarikada na ang mga miyembro ng Kada­may at mga residente sa Eastbank Road, sa Barangay Sta. Lucia.

Hinarang nila ang daanan at nagdulot ng perwisyo sa ilang ­motorista at publiko kaya nagdesisyon ang mga awtoridad na ­buwagin ang barikada.

Katulad ng inaasahan ay umalma ang hanay ng mga nagra-rally sa ginawang hakbang ng mga awtoridad na humantong sa sakitan.

Nauna nang binigyan ng Pasig City Police ng hanggang alas-12:00 ng tanghali na ultimatum ang mga nagbabarikada upang umalis ngunit nagmatigas ang mga ito kaya’t napilitan ang mga awtoridad na sapilitan na silang i-disperse o paalisin sa lugar pagsapit ng ala-1:45 ng hapon kaya nagpaulan ng mga bato at bote kaya’t nauwi sa kaguluhan ang dispersal.

Gumamit na rin ng water canon ang mga bumbero upang matigil­ ang kaguluhan na napayapa lamang matapos ang halos isang oras.

Ang protesta ay ginawa ng mga residente bilang pagtutol sa ­planong demolisyon at relokasyon sa kanila dahil hindi umano nila kayang magbayad ng tubig, kuryente at renta sa bahay. Nanga­ngamba ang mga apektadong residente na sakaling matuloy ang paglilipat sa kanila ay dagdag pa ang hirap ng mapapasukang ­trabaho kaya nagmatigas silang umalis sa lugar.

Kinikilala natin ang karapatan ng Kadamay na dumamay sa kapwa nila mahihirap sa ganitong sitwasyon, ang ikinalu­lungkot lamang natin ay ang pagpapagamit nila sa maling paraan.

Sa katunayan marami namang paraan para ilatag ang kanilang mga kondisyon nang hindi nauuwi sa karahasan at sakitan.

Ang ating panawagan sa ating mga residenteng apektado ng tangkang demolisyon, huwag tayong magpapagamit lalo na’t ­wala namang katiyakang makakamit natin ang ating ipinaglalaban, bagkus ay nasusuong lamang tayo sa kaguluhan katulad ng sinapit ng ilang residenteng nasugatan dahil sa sumiklab na kaguluhan.