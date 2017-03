HINIRANG na Lucky Big Winner ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7 ang teen housemate na si Maymay Entrata (42.7%).

“Huwag kayong matakot mangarap!” sabi ng Ms. Wacky-Go-Lucky ng CDO noong Linggo (March 5) sa Alonte Sports Arena.

“Huwag ninyong kalimutan kung saan kayo nanggaling at ang mga taong tumulong sa inyo.

“Kung sakaling malapit na ninyong maabot ang inyong pangarap at kayo ay nadapa, bumangon kayo agad.

“Alalahanin ninyo kung saan kayo nagsimula at kung bakit nasa dulo na kayo ng inyong pangarap…

“Huwag kayong matakot magpakatotoo dahil diyan kayo dadalhin ng inyong pangarap at sa inaasam ninyong tagumpay.” Nanalo si Maymay ng P1M, bagong bahay at lupa mula sa Camella, at Asian tour package for two mula sa Von Dutch.

***

Second placer si Kis­ses Delavin (31.27%) at nag-uwi ng P500,000.

Third placer si Yong Muhajil (21.52%) at nag-uwi ng P300,000, habang 4th placer si si Edward Barber (4.49%) at nakakuha ng P 200,000.

Pinangalanan noong Sabado (March 4) ang 5th, 6th at 7th Lucky Big Placers na sina Tanner Mata, 2-in-1 Hashtags housemates Mccoy de Leon & Nikko Natividad at Cora Waddell.

Bawat isa sa kanila ay nag-uwi ng P100, 000.

Panalo sa ratings ang PBB last weekend.

Naka-19.9% ito kontra 10% ng kalaban noong Sabado (Marso 4), habang pumalo ito ng 20.6% kontra 18.8% noong Linggo (Marso 5).