Huwag iligaw ang isyu

Muling haharap ang mga opisyal ng Bureau of Customs (BOC) sa Kamara bukas, Agosto 7 para sa pagpapatuloy ng imbestigasyon kaugnay sa nakapuslit na P6.4 bilyong shabu sa kawanihan.

Ang House Committee on Ways and Means ang nag-iimbestiga sa pangyayari. Pero wala pang linaw kung saan patungo ang ginagawa nilang pagbusisi lalo na’t may ilang isyung naisisingit sa kasagsagan ng imbestigasyon.

Tulad na lamang ng akusasyon ng BOC kay Speaker Pantaleon Alvarez ng pang-iimpluwensiya para ma-promote ang hindi karapat-dapat na opisyal sa BOC habang pinagpapaliwanag muli ang BOC ng ilang mambabatas patungkol sa ginawang pag-­empleyo ng 28 atleta sa iba’t ibang dibisyon ng kawanihan.

Naidepensa ng BOC ang usaping ito at iginiit na dumaan sa proseso ang pag-empleyo sa 28 atleta bukod pa sa ikinunsulta nila ito Commission on Audit (COA). Nailatag na rin nila ang mga dahilan sa publiko sa pamamagitan ng press conference kung bakit nila kinuha ang serbisyo ng ­nasabing mga aktibo at retiradong atleta.

Kaya nga lamang wala tayong makitang matibay na koneksyon ng mga atletang kinuha sa pangunahing problema ng BOC ang pagsugpo sa smuggling sa bansa.

Bagama’t nilinaw ng BOC na sa sports development pumapel ang mga atleta, ang sa amin hindi ito ang dapat na prayoridad ng kawanihan.

Wala rin tayong naramdamang naging positibong epekto ng programa sa BOC dahil katulad ngayon ay naeeskandalo ito dahil sa nakapuslit na shabu.

Kaya ang sa amin, tutukan muna ng Kamara ang pagkakapuslit ng ilegal na droga at isunod na lamang ang isyu sa atleta sa BOC para hindi tayo pare-pareho­ maligaw.

Mahirap na maraming tinututukan ang Kamara baka walang kahihinatnan ang kanilang imbestigasyon, aba’y kawawa naman ang ating bayan kung malulusutan ng kilo-kilong shabu na pilit na pinupuksa ng ating kapulisan at militar pero malaya naman palang nakakalusot sa BOC!