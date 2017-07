Huwag ibulsa

Tweet on Twitter

Dear Sir:

Magandang balita ang hatid ng Department of Public Works amd Highways (DPWH) na mayroong laan na P20 bilyon na budget para sa rehabi­litasyon ng Marawi.

Sana lang ‘wag itong ibulsa ng ilang tiwaling opisyal na nakikipagsabwatan pa sa mga kontraktor para madaya at makapagnakaw sa kaban ng bayan.

Ayon kay Sec. Mark Villar nakatuon sila ngayon sa masterplan para sa Marawi kasama na rin ang short-term, medium at long-term masterplan para sa gagamitin pansamanlatang pasilidad ng mga kapatid nating bakwit.

Sana marami pa ang mahikayat na mga stakeholders at kababayan natin na tumulong sa ating mga kapatid na lubusang naapektuhan ng digmaan.

Mapalad pa rin tayong mga hindi taga-Marawi dahil hindi natin dinaranas ang hirap at bigat ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan, gayundin ng mga sundalong halos kalahati ng kanilang buhay ay hawak ni kamatayan.

Sana ay marami pa ang mahimok na tumulong sa pagbangon ng Marawi at muli’t muli ay ipadama natin sa ating mga kapatid na walang relihiyong kinikilala ang mga Pilipino sa larangan ng bayanihan.

LHEA ADIR

Malaybalay, Bukidnon

***

Dear Sir:

Nagpahayag si UP School of Economics, director for public affairs Prof. Agustin Arcenas na wala pang maipagmama­laki ang economic agenda ni Pangulong Duterte.

A­yon naman sa ibang a­nalyst kapuri-puri ang paglaban ng Pangulo sa korapsyon at ilegal na droga na kahit mismong malalapit sa kanya na opisyal na sangkot sa katiwalian ay sibak ang kinahihinatnan.

Sinegundahan naman ni Sen. Francis ‘Chiz’ Escudero na kahit anong gawin ng Pangulo mayroong pupuna na kalaban at magsasabing palpak ito.

Tunay ang binitawang salita ni Sen. Escudero, sa lahat ng nagdaang pangulo lahat ng mga ito ay may nasasabing negatibo ang mga tao. Ang problema sa tao, sila ang pumili at nag­luklok sa pangulo ngunit sila rin ang numero unong bumabatikos dito.

Madali para sa kanila ang magsalita dahil wala­ sila sa sitwasyon ni Digong. Kumakaharap sa matinding pagsubok ngayon ang ating bansa hindi lamang sa problema sa ekonomiya, malalang­ droga, pakikipag-­aga­wan­ ng teritoryo ng China­ isama pa ang higanteng problema sa mga terorista.­

Ipaubaya at suportahan na lang natin ang Pangulo sa kanyang mga hakbang, dahil ang pagtuligsa sa kanyang mga layunin at desisyon ay wala namang maitutulong sa ating bayan.

Hindi kinakailangan ngayon ng Pangulo ang batikos, bagkus suporta at pagtitiwala ang kailangan niya.

MADEL VIVER

Pasay City