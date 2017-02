Huwag dungisan ang EDSA

By Rey Marfil

Tatlong dekada na pala ang mabilis na lumipas buhat magtapos ang sama-samang pagkilos ng sambayanang Filipino noong Pebrero 25, 1986 para patalsikin sa poder ang rehimeng Marcos.

Ganoon na pala katagal, dahil ipagdiriwang natin bukas ang ika-31 taong paggunita sa Edsa People Power.

Matapos ang pangyayari noong Pebrero 25, 1986, kinilala tayo ng mundo dahil sa ating paninindigan at pagkakaisa. Kinilala tayo ng mundo dahil sa ating kakayanan na baguhin ang sistema sa mapayapang paraan. Mula noon ay naging modelo tayo dahil sa pagkilos sa EDSA.

Dahil sa mapayapang demonstrasyon ay naging simbolo nito ang EDSA.

Sa akin, dapat lang maging simbolo natin ang EDSA sapagkat dito nagtatagpo ang lahat ng uri ng tao sa lipunan. Hindi katulad ng maraming kalsada, sa EDSA nagtatagpo ang mga tao, milyun-milyong tao, patungo sa kanilang hanapbuhay at pauwi sa kanilang mga tahanan.

Ngunit sa kabila ng malalaking institusyong­ ito, nasa gilid-gilid ng ­EDSA, sa mga overpass at mga bangketa ang malilii­t na namumuhunan, mga batang lansangan na mistulang napabayaan ng lipunan, mga nawawala at naliligaw kung saan patungo, at mga nananamantala.

Ngunit ang nakaka­lungkot, matapos ang People Power noong 1986 ay unti-unti nang napalitan ang imahe ng kalsada. Mula sa paninindigan, kagiti­ngan at pagkakaisa, naging larawan ang EDSA ng aksidente, krimen, kawalang dispilina ng mga tsuper at pedestrian, at mangilan-ngilang trahedya.

Naging larawan ang EDSA ng isa sa litaw na suliranin ng bansa natin, ang suliranin sa trapiko, ang mobilidad ng tao, ang kakulangan ng kaayusan sa pamamalakad ng mass transport system, at ang pangangailangan sa kaligtasan ng mamamayan sa tuwing dadaan sa makasaysayang kalye.

Nagbabalik lamang sa alaala ang People Power sa tuwing sasapit ang petsa kung kailan ito ginugunita.

Pagkatapos ay babalik na naman sa dating gawi ang EDSA na lubos na nagpapalungkot sa akin lalo na’t ang kalyeng ito ang isa sa nagpakilala sa atin sa mundo.

Ang sa akin, hindi lamang sana laging natatapos sa paggunita sa People Power ang tungkulin natin sa EDSA kahit hindi dito gugunitain ang selebrasyon dahil ipinasok sa Camp Aguinaldo.

Bilang isang napakahalagang kalsada, maging­ maayos sana ang daloy ng trapiko rito.

Dito sana sa kalsadang ito magsi­mula ang displina ng lahat. ­Pangalagaan natin ang ­Edsa na tunay na sumi­simbolo sa ating lahat.

Huwag nating haha­yaang madungisan ang EDSA dahil para na rin na­ting dinudungisan ang mahalagang bahagi ng ating kasaysayang kinakatawan ng EDSA.

Upang sa gayon ay patuloy nating maipagmalaki ito sa mundo hindi man tuwing sasapit ang ika-25 ng Pebrero.

Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow@dspyrey)