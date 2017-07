By Allan Diones

Barbie, wish na tumagal ang relasyon nila ni Jak

KUNSINTIDORANG ATE ang peg ni Maria­n Rivera kahapon kay birthday girl Barbie Forteza sa Sunday PINASaya.

Para-paraan ang panunukso ni Marian kay Barbie at sa rumored boyfriend nitong si Jak Roberto, na isa sa guest sa SPS kahapon.

Obvious na alam ni Yanyan ang totoong relasyon nina Barbie at Jak kaya panay ang tukso niya sa dalawa.

Hindi maitago ang kilig ni Barbie kay Jak, kaya feel na feel din nito ang pangungunsinti ni Ma­rian sa JakBie.

Nang tanungin ni Alden Richards kung anong birthday wish niya na personal, ang dayalog ni Barbie ay, “Sana ano… tumagal! Ha! Ha! Ha!”

Obviously, ang tinutukoy ng Kapuso young actress ay ang relasyon nila ni Jak.

Nang humirit pa si Alden kung anong message ni Barbie kay Jak, ang sagot ng bungisngis na dalaga ay, “Huwag, bawal!”

Ang inila-loveteam kasi kay Barbie ay si Ken Chan, na siyang nakatuluyan niya sa Meant To Be at makakapareha niya sa pelikula nila sa Regal.

Guest din kahapon sa SPS si Ken, na pangiti-ngiti lang habang tinutukso sina Barbie at Jak.

For sure, aware si Ken sa relasyon ng JakBie dahil pan-showbiz lang talaga ang KenBie.

Nang kantiyawan ni Jose Manalo na mahilig si Barbie sa pandesal, ang natatawang reaksyon nito ay, “Oo, eh!”

Kilala si Jak sa mga mala-pandesal nitong abs.

May eksena pang tinutulak-tulak nina Marian at Jose ang JakBie para mas magkalapit ang dalawa.

Wagas ang tuwa ni Barbie girl, na halatang nahulog na nang tuluyan kay Jak.

***

Nang huli naming makatsikahan si Barbie ay inamin niya sa aming may lalaking espesyal ngayon sa buhay niya.

Kahit alam naming si Jak ‘yon, may kiyemeng hirit si Barbie na, “Mas nakakaartista ‘pag hindi umaamin. Para may pa-mystery.”

Sey pa ni Barang, ‘pag hindi na interesado ang press ay saka na niya aaminin.

Katwiran niya, natuto na siya dahil ‘pag masyadong maraming nakakaalam ay mas nakakagulo.

Eh bakit kailangang ilihim kung totoong nagmamahalan sila?

“Ganu’n talaga. Kasi, may mga proyekto…. para lang walang masabi,” ang walang kyemeng sagot sa amin ng petite Kapuso star.

Ngayon, July 31, ang 20th birthday ni Barbie girl.

Biyahe ang gift niya sa sarili niya. Pa-fly siya to Chicago para dalawin ang kapatid niya at ang asawa nito roon.

Mag-isa siyang lili­pad sa August 14 para makapag-quality time with her sister. Bale 10 days siya sa Amerika.

Hindi kasama si Jak, as in siya lang talaga mag-isa.

Pati mommy niya ay hindi niya maisama dahil magastos. Eh wala pa siyang bagong show sa GMA.