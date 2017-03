Hustisya sa pinatay na volunteer doctor, hinirit

Sigaw ng dalawang senador ay ang mabilis na hustisya sa pagpaslang sa isang volunteer doctor sa Lanao del Norte nitong Miyerkules ng gabi.

Sa pamamagtian nina Sens. Richard Gordon at Risa Hontiveros, iginiit ng mga ito sa awtoridad na resolbahin sa lalong madaling panahon ang pagpatay kay Dr. Dreyfuss Perlas.

“I urge the authorities to immediately solve his killing so that the perpetrators would be brought to justice,” giit ni Gordon.

Lumitaw na sakay ang biktima ng kanyang motorskilo pauwi nang barilin ng isang hindi kilalang salarin.

Ayon kay Gordon, isang mabuting tao si Perlas na naging isang volunteer doctor para sa Philippine Red Cross noong nagkaroon ng Zamboanga Siege taong 2013.

Si Gordon ay chairman ng Philippine Red Cross.

“I commiserate with the family of Dr. Perlas. He was a good man and a dedicated doctor who was not afraid to serve even in areas where no one dares to work. Rest assured that his killers will not be able to evade the long arm of the law,” dagdag ni Gordon.

Gayundin si Hontiveros ay hiling sa mga awtoridad ang pagtukoy sa mga salarin sa lalong madaling panahon.

Tinawag pa nitong isang “idealistic young man” si Perlas na nagsusulong ng isang tunay na pagbabago.

“We have few enough bright young doctors who are willing to serve in the provinces. I urge the authorities to identify his killers and bring them to justice,” ayon kay Hontiveros.