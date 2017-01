Hustisya sa pinatay na Korean ipinangako

Personal na binigyan ng kasiguraduhan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang mga mahal sa buhay ng nasawing South Korean businessman na si Jee Ick-Joo na mabibigyan ng katarungan ang pagkamatay nito.

Kahapon ng hapon ay humarap kay Pangulong Duterte sa Palasyo ng Malakanyang si South Korean Ambassador to the Philippines Kim Jae-Shin kasama si Choi Kyung-jin na biyuda ni Joo.

Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, bukod sa ipinangakong hustisya ay tiniyak din ni PDu30 ang ‘personal safety’ ng mga mahal sa buhay ni Joo na nasa Pilipinas.

“The President gave his assurance to the wi­dow of slain South Korean businessman that justice would be swiftly served, and that their personal safety would be assured,” ayon kay Abella.