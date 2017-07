HUSTISYA SA MASAKER INUNAHAN

Dahil sa kalunus-lunos na kamatayang sinapit ng isa sa umano’y tatlong suspek sa pagmasaker sa pamilya Carlos sa San Jose Del Monte, Bulacan, ipinapalagay na vigilante group ang nasa likod ng nasabing karumal-dumal na krimen kahapon.

Ayon sa ayaw magpabanggit ng pangalan na pulis-Bulacan, maaaring trinabaho na umano ng vigilante group si Ronal­do Pacinos, alyas ‘Inggo’, ng Northridge Royal, Barangay Sto. Cristo, ng nasabing lungsod na natagpuang patay matapos putulan ng ari at apat na daliri bago itapon sa gilid ng kalye ng subdibisyon kung saan ito nakatira.

Si Pacinos ay isa sa dalawang person of inte­rest na naging suspek sa pagmasaker sa pamilya Carlos matapos inguso ni self-confessed suspect Carmelino Ibanez y Navarro, 26, binata, construction worker at kasama ni Inggo sa tirahan.

Pero hindi umano maaresto sina Pacinos at isang Tony Arceo dahil sa kawalan ng ebidensya bagama’t ikinanta ni Ibanez na maaaring naging daan kaya itinumba ang una.

Dahil sa pangyayari ay tagilid din ngayon ang nakalalaya pang si Arceo kaya napag-alaman ng TONITE na posibleng boluntaryo na itong susuko para matiyak ang kaligtasan at hindi maging isa ring biktima ng extra-judicial killing katulad ni Pa­cinos.

Samantala, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga suspek sa nangyaring masaker nang dumalaw ito sa burol ng mga biktima kahapon.

“Itong sa mga killer, I understand one was found dead today. Hindi naman kailangan ‘yung mismong ano eh.

As I have told you, this is an organization, a loose organization of criminal syndicates and droga…and, I will repeat my warning: I have told everybody since the beginning that if you destroy my country, I will kill you…and if you destroy the young of this country…it happened here which is more of what could be a work of a devil…patayin ‘yung mga bata, papatayin ko kayo,” pahayag ng Pangulo na personal na nakiramay at nagpaabot din ng tulong pinansyal sa naulilang padre de pa­milya na si Dexter Carlos.

Ayon pa sa Pangulo, ipinauubaya na niya sa Philippine National Police (PNP) ang paglutas sa krimen.

“Sa kanila na ‘yan. Basta ako, sabi ko, pata­yin ko. Wala naman akong sinabi may inuutusan ako. Basta pagdating ng panahon, magkita tayo, patay ka,” pagdidiin pa ni Pangulong ni Duterte.