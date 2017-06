Humihiling ng kamatayan ni Duterte, inalmahan

Umalma ang isang senador sa ilang taong nananalangin na sana ay mamatay na si Pangulong Rodrigo Duterte.

Tinawag ni Sen. JV Ejercito na “unchristian” ang mga taong nananala­ngin na hindi malampa­san ni Pangulong Duterte kung ano man ang pinagdaraanan nitong karamdaman o sakit.

“Those who wished the President death, that’s so unchristian. And they claim to be righteous are the ones who are doing it. Pro-life daw,” ayon sa tweet ni Ejercito nitong Linggo ng madaling-araw

“One of the lowest points in decency in the country, & it is reflected with beha­vior of these anonymous cha­racters on social media,” komento pa ng senador.

Nag-ugat ang komento ng senador sa mga espekulasyon sa tunay na lagay ng kalusugan ng Pangulo matapos na isang linggo itong hindi magpakita sa publiko.

Matapos ang pagdalaw nito sa burol ng mga namayapang sundalo sa Pasay City noong Mayo 11, nasundan lang ito ng pagbisita ng Pangulo sa Agusan del Norte nitong Mayo 17.

Isa sa nag-tweet sa social media na sana ay matepok na ang Pangulo ay isang “Rogue Pinoy, period@jonasbagas”

“I am wishing for Duterte’s death, but I also want him alive,” ayon sa tweet. “If Duterte is sick, and it appears his condition is worsening, then I am also one of those who wish that his sickness will put an end to our suffering,” ayon sa bahagi ng tweet.