Human rights violation ‘yan

By Bernard Taguinod

Hindi ako naniniwala na mangyayari ang kagustuhan ng liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na bigyan lang ng P1,000 budget sa 2018 ang Commission on Human Rights (CHR), Energy Regulatory Commission (ERC), at National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

Kasi kung itutuloy ng Kongreso ang budget na ito, hindi lang ang namumuno sa mga komisyong ito ang kanilang paparusahan kundi ang mga empleyado nila na umaasa sa budget nila para sa kanilang suweldo.

Sakaling matuloy ang P1,000 budget ng CHR, NCIP at ERC, saan kukuha ang komisyon na pagpasahod sa mga regular employees? Alangan namang ibang ahensya ang sasagot sa kanila.

Para mo na ring sinabing binuwag mo na ang mga ahensyang ito sa P1,000 na budget sa loob ng isang taon dahil kahit ang mga Congressmen, walang papayag na P1,000 lang ang kanilang tanggapan.

Hindi basta-basta mabubuwag ang ERC at NCIP na hindi inaamyendahan ang batas na nagtatag sa kanilang ahensya. Kailangan sigurong magpasa muna ng batas ang Kongreso para lusawin sila.

Lalong hindi puwedeng buwagin ng Kongreso ang CHR dahil kailangan munang amyendahan ang Saligang Batas para sila mabuwag at dahil sila ay hindi created ng Kongreso, obligasyon ng estado na pondohan sila.

Puwede lang buwagin ang mga ahensyang ito sa ilalim ng revolutionary govermment dahil suspendido ang Saligang Batas at puwedeng i-abolish ng Revolutionary President ang lahat ng ahensya ng gobyerno kasama na ang Kongreso.

Kasama din sa puwedeng buwagin ng Revolutionary President ang ikatlong sangay ng gobyerno, ang Korte Suprema, sa ilalim ng revolutionary government tulad ng ginawa ni dating Pangulong Corazon Aquino na naluklok matapos ang mapayapang rebolusyon noong 1986 na nagpatalsik sa mga Marcos sa Palasyo ng Malacañang.

Pero kung idadaan lang ito sa pagbibigay ng P1,000 ng mga ahensyang ito, hindi ‘yan uubra dahil masasagasaan ang mga ordinaryong manggawa. Para mo na rin silang pinagbawalang mabuhay dahil ayaw n’yo lang sa kanilang mga pinuno.

Ang basa ko sa P1,000 budget ng CHR, NCIP at ERC ay babala lang na parang nagsasabing “Hoy, umayos kayo dahil hawak namin ang budget n’yo? Kung hindi kayo umayos P1,000 lang ang budget niyo”.

Na hindi rin mangyayari dahil tulad ng sabi ko, paaano ang sahod ng mga empleyado ng tatlong komisyon na ito? Paaano nila gagampanan ang kanilang trabaho na wala silang sahod?

Ang laging ipinaglalaban daw ng mga mambabatas bilang kinatawan ng mamamayan sa Kongreso, proteksyunan ang kapakanan ng kanilang mga constituent, hindi lang sa pribadong sektor kundi sa gobyerno.

Hindi nila matutupad ang tungkulin ito ng mga mambabatas sa P1,000 na budget ng CHR, ERC, at NCIP na ibibigay dahil hindi nagkakaintindihan ang mga lider nito at ang namumuno sa gobyerno.

Paglabag din sa karapatang pantao ang hindi pasuwelduhin ang mga empleyado ng mga komisyong ito at pagsuway ito sa sinumpaan ng mga halal na opisyal ng gobyerno na ipagtanggol ang bawat Filipino.