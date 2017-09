Huli sa camera: Frat member nagsugod kay Horacio sa ospital

By Armida Rico

Itinuturing na ng Manila Police District (MPD) na Person of Interest (POI) sa pagpaslang sa UST student na si Horacio Castillo III ang lalaking nagsugod sa kanya sa Chinese General Hospital (CGH) noong Linggo ng umaga sa Maynila matapos madiskubreng miyembro rin ito ng Aegis Juris Fraternity at estudyante rin ng naturang unibersidad.

Ayon kay MPD Spokesman PCInsp. Irwin Margarejo, nagduda sila sa ibinigay na pahayag ni John Paul Solano na siyang nagdala kay Castillo sa pagamutan.

Una umanong sinabi ni Solano na nakita niya ang nakahandusay na biktima sa kanto ng Honorio Lopez Boulevard kanto ng Infanta Street Balut, Tondo, Maynila dakong alas-7:58 ng umaga kaya agad niya itong isinugod sa ospital.

Nabatid na dakong alas-una ng madaling-araw naman noong Lunes nang makatanggap ang magulang ni Horacio na si Clarita ng anonymous text message na nasa Chinese General Hospital ang kanilang anak at wala nang buhay.

Sinabi rin ni Solano na nadaanan niya ang nakabalot na lalaki sa isang kumot at nang tingnan ay natuklasan ang agaw-buhay na biktima na may mga paso ng sigarilyo ang katawan at maraming patak ng kandila, habang namamaga ang katawan dahil sa sobrang pahirap na dinanas.

Nang magsagawa ng imbestigasyon ang pulisya sa lugar na tinukoy ni Solano, wala umanong nakuhanan ang CCTV sa naturang lugar na nagpapakitang dito talaga itinapon si Horacio. Wala rin umanong nakitang ganito ang mga may-ari ng tindahan sa naturang lugar.

Dagdag pa ni Sayson, parang sadyang pinaikot-ikot ang katawan ng biktima.

Kaugnay nito, ipinagtataka naman ng mga taga-Brgy. 133 kung bakit sa Chinese General Hospital dinala ang biktima gayong malapit lamang ang Tondo General Hospital sa lugar.

Lumitaw din sa imbestigasyon na si Solano ay miyembro ng fraternity, law student ng UST at nagtatrabaho bilang part-time medical technologist sa San Lazaro Hospital.

Kaugnay nito, iniimbestigahan na rin ng pulisya ang driver ng Uber car na sinakyan ni Horacio nang magpunta ito sa UST gayundin ang Uber driver na naghatid ng mga gamit ng biktima sa bahay ng mga magulang nito.

Nagsasagawa na rin umano ng parallel investigation ang National Bureau of Investigation (NBI) sa nasabing krimen.

Ayon kay Margarejo, karaniwan ng ginagawa ng NBI at MPD ang pagsasagawa ng sabay na imbestigasyon sa mga nagaganap na krimen sa Maynila at nagbibigayan din sila ng mga findings at ebidensiya.

Sa kasalukuyan, pinaglalamayan na sa chapel ng Santuario de San Antonio Parish sa Forbes Park, Makati City ang labi ni Horacio.

Naninindigan ang pamilya ni Horacio na hindi sila titigil at gagawin nila ang lahat para mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanilang anak.

Nanawagan din ang pamilya sa pamunuan ng UST at sa mga awtoridad na pabilisin ang imbestigasyon.