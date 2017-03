Hubo’t hubad na inspeksyon OK, pero dapat walang picture

Kinampihan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) na nagpahubo’t hubad sa mga Cebu inmates sa kanilang ginawang inspeksyon sa mga preso.

“Personally? Sa akin eh kung security ang pag-uusapan, eh siguro kailangang ganoon. Ang dapat lang nila panga­lagaan, ang hindi ma-expose sa public ‘yung naked body ng isang bilanggo,” paliwanag ni Panelo.

Sinabi pa ni Panelo na naniniwala siya sa paliwanag nung superintendent sa ginawang pagpapahubad sa mga preso.

“Sabi niya, kung hindi kasi namin hubaran at merong isang, kahit na isang nakatagong bladed weapon doon eh ilang grupo ‘yan. Baka magka… mag-trigger pa ng riot ‘yan kung may manaksak diyan eh ‘di syempre, magkakagulo.”

“Tama rin naman sila doon. Pero they should also be careful na ‘yung mga nakahubad ay hindi photographed at mailabas sa public,” giit pa ng Pa­lace official.

Ngunit binigyang-diin ni Panelo na hindi dapat na-publish ang nasabing larawan kung saan nakunang walang saplot ang mga preso nang isagawa ang inspeksyon.

“Pero ang sabi … nagtataka sila kung paano may mga kuha. Siguro isa sa mga ano, isa sa mga personnel din nila ang kumuha niyan using cellphone. ‘Yan ang dapat na ingatan nila kasi nilalabag mo na ‘yung privacy naman nung tao,” sabi pa ni Panelo.

Kung sila-sila lang umano­ ang nakakakita ay pwedeng mangyari ang ganung paraan ng inspeksyon para sa security process.