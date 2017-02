House of death

By Rey Marfil

Minsan nating pinuntusan ang peligro ng pagpapasakamay sa karapatang amyemdahan ang anumang batas ng mga mambabatas tulad ng mga nasa Mababang Kapulungan ng Kongreso – hindi maiiwasang madagdagan at manganak nang manganak ang mga probisyong dapat baguhin ayon sa panawagan ng karamihan sa ating mga mamamayan.

Bilang susog sa nasabing opinyon, ipinakita natin kung paano namemeligro ang bansa kung hahayaan natin sa ating mga congressman ang tungkuling baguhin ang Saligang Batas.

Sa bawat pagkakataon kasing ipinapasakamay natin sa kanila ang trabahong ito, palagi na lamang nasisingitan ng pansariling hangarin – minsa’y pampulitikang kahunghangan.

Maaaring sa umpisa’y dalisay na ambisyon para sa bansa sa paraang pederal na pangangasiwa, ngunit ano ang magbabawal sa kanilang pakialaman, ang iba pang sa Konstitusyon ay itinatadhana? Chacha lang ngayon, Consti-overhaul na bukas? Naloko na!

Dalawang linggo na ang nakararaan mula nang maipasa sa committee level ang pagpapanumbalik ng bitay o kamatayan sa sistema ng mga kaparusahang kriminal.

Makailang beses na itong sinusubukang maisalang sa plenaryo ngunit matagumpay itong nahahadlangan ng mga lider ng kamarang tutol dito.

At nakakagitla dahil tumatawid ng partido ang pagkiling laban sa panukalang ito. Ang premise sa pagsulong ng panukalang death penalty ay nakabatay sa vocal na pagtulak dito ng nakaupong liderato at ng mga namumuno sa partido nito.

Parang second phase ng giyera laban sa droga ng Pangulo. Una’y ang malakasang paniningil sa mga nagpapalipana ng iligal na droga, accross the board – mula sa ulong tulak at mga street-level drug peddlers hanggang sa mga tokhangang bayan sa mga kilalang gumagamit nito.

Ito nga ang susunod na kabanata sa krusada ng kasalukuyang Pangulo – ang pagpapanagot at panini­ngil ng kabayaran sa mga walang-kaluluwang sangkot sa paglaki ng iligal na industriyang ito.

Kaakibat rin dito ang deterrent effect ng bitay upang takutin ang mga nagbabalak pang bumalik sa nasabing kalakaran. Hashtag dahil droga, hindi nga ba? Ito ang ugat kung bakit isinusulong ang bitay.

Ngunit nakita rin natin kung paano lumutang ang pangit na leeg ng amyenda o pagpapakialam sa umiiral na panuntunan – ang kawalan ng disiplina sa lebel ng personal at pampartido. Lahat ng batas, puwedeng maging champorado.

Mula sa paglabag na may kinalaman sa droga lamang at mga kaakibat na krimeng naisasagawa dahil dito, hanggang mabahiran kaya pati rape, murder, plunder at kung anu-ano pang paglabag ay papatawan na rin nito.

Ayos na sana ngunit nang mabantaang haharangin ng higit pa sa bilang ng simple majority sa kamara sampu ng mga kaalyadong nasa mayorya, ano ang ginawa ng liderato? Tinapatan ng bantang tatanggalin sa puwesto ang mga lantarang umaayaw sa panukalang ito.

At kasunod na inilako ang pampalubag-loob na pagtanggal sa plunder o pandarambong sa lista ng mga paglabag na hahantong sa bitay kapag napatunayan sa hukuman. Sa ganitong senaryo, ipapaubaya n’yo ba sa mga ito ang mas nakahihigit pang usapin ng bansa? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.” (Twitter: follow @dspyrey)