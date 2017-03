‘Hotmen’ magliliyab ngayong tag-init!

HAVEY: Summer na nga at lalo pang paiinitin ang tag-araw ng ASAP this weekend with the launch of their newest boygroup na mala-Kapamilya Hotmen na pangungunahan nina Vin Abrenica, Tanner Mata, Sam Thurman, Tommy Esguerra and Luis Hontiveros.

Nakakatuwa na makita ang good-looking at sexy heartthrobs na ito na nagsi-sing and dance lalo na ngayong tag-init.

Hindi bago ang ganitong sexy boygroups. Pagkatapos ng Hunks nina Piolo Pascual, ­Jericho Rosales, Diether Ocampo, Carlos Agassi at Bernard Palanca, nagkaroon ng Coverboys na kinabilangan nina ­Zanjoe Marudo, Jake ­Cuenca, Victor Basa, Rafael Rosell, Will Devaughn at Jon Avila.

Oh well, abangan natin kung sino ang ­aangat at pagkakaguluhan sa bagong batch ng ­Hotmen ng ASAP simula sa ­Linggo.

So bale, kung may Hashtags ang Showtime, may Hotmen ang ASAP.

***

WALEY: Sa pag-­announce ng bagong teleseryeng aabangan mula sa Dreamscape na Victims of Love tampok sina Paulo Avelino, ­Lorna Tolentino, ­Cherry Pie Picache, JC ­Santos at Julia Montes, ang tanong sa mga tao, paano na si Ritz Azul?

Sino si Ritz Azul nga ulit?

Siya ‘yung finalist ng isang talent search sa TV5 na pagkatapos ng kontrata ay pumalaot sa ABS-CBN at nagkaroon ng maiksing guest stint sa Ang Probinsyano.

Nag-tape na sila ni Paulo Avelino ng ilang eksena sa kanilang tele­serye sanang A Pro­mise of Forever sa ibang bansa at ilang trade launches na ang dina­anan nito pero hanggang nga­yon ay waley pa ring katiyakan sa kanyang ­kahihinatnan.

Paano na ang A Promise of Forever — naging Victim ba si Ritz?

Forever sa Freezer?

I’m sure, may ibang paglalagyan muna sa bata pa namang star na ito na kamukha ng batang Lotis Key.

Sino si Lotis Key? Hayyyy, baka si Ritz, ­hindi na rin inabot itong star na ito na minsa’y minahal ni Tito Dolphy.

***

