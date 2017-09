HOROSCOPE – 09/23/2017

ARIES (March 21-April 19) –May kakaibang magaganap sa araw na ito. Importante ang romansa kaya kahit na insecure ang minamahal, iparamdam na love mo siya. Magugulat sa biglaang pagdalaw ng kaibigan.

TAURUS (April 20-May 20) –Kailangang pakisamahan ang taong mahirap kausap. Alamin muna ang buong pangyayari bago gumawa ng hakbang.Maging focus at gamitin ang inner strength para umayos ang sitwasyon.

GEMINI (May 21-June20) –May masasagap na balita. Pagdududahan ang motibo ng malapit na kaibigan. Maging mabusisi sa mga facts at impormasyon. Subukang magsulat o mag- drawing kapag may libreng oras.

CANCER (June 21-July 22) –I-postpone ang anumang usapin tungkol sa pera. Hindi magiging masaya sa lovelife dahil sa palagiang pagtatalo. May inaasahang pera kaya huwag munang makipagkompromiso para hindi mapasubo.

LEO (July 23-August 22) –Pag-isipang mabuti ang planong pag-alis sa bahay. May isang malapit na tao ang nagsisinungaling sa iyo. Labanan ang lungkot. Kung hindi ngayon ang tamang oras, maghintay pa at maging positibo.

VIRGO (August 23- September 22) – Malakas ang intuition at imagination sa araw na ito. Isulat ang magagandang ideya para hindi makalimutan. Huwag madaliin ang mga bagay. Iwasang makipagtalo.

LIBRA (September 23- October 22) –Maraming duda sa kinalabasan ng proyekto. Kahit may problemang pinansyal, walang dapat ikahiya. Makakamtan din ang inaasam na tagumpay.

SCORPIO (October 23-November 21) –Malalagay sa uncomfortable na sitwasyon. Ilayo ang sarili sa gulo habang may oras ka pa. Ibaling ang isip sa iba, kumalma hanggang sa manumbalik sa tamang pag-iisip.

SAGITTARIUS (November 22- December 21) –Kaunting lamig ng ulo. Huwag pairalin ang pagiging impulsive. Kung wala namang obligasyon at maganda ang panahon, pumunta sa isang lugar na makakalma ka.

CAPRICORN (December 22-January 19) –Ingat lang dahil baka magamit ka ng isang taong oportunista. Mababasa sa mata ang motibo ng humihingi ng pabor. Tumulong sa taong tunay na nangangailangan.

AQUARIUS (January 20-February 18) – Biglang malulungkot nang walang dahilan. Kaysa magmukmok, ibuhos ang oras sa trabaho o proyekto. Kahit hindi feel makipasosyalan , babalik ang sigla sa tulong ng mga kaibigan.

PISCES (February 19-March 20) –Feeling mo ay magkakasakit ka. Pero stress lang ito na kailangang kontrahin . Mag day off para ma-relax. Mag-swimming o kaya magbasa ng favorite na fantasy novels.