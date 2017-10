Honeylet hostess sa sosyalan ng ASEAN

Magsisilbing official hostess ng mga social events sa 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit and Related Meetings na gagawin sa Pilipinas, ang partner ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte na si Cielito ‘Honeylet’ Avanceña.

Sinabi kahapon ni Ambassador Marciano Paynor, director general for operations ng ASEAN 2017 National Organizing Committee, pa­ngangasiwaan ni Madam Honeylet ang Gala Dinner at Spouses’ Program sa Nobyembre 12 at 13.

May mga state leader­ aniya na kasama ang kanilang mga asawa kaya’t si Madam Honeylet ang official hostess ng Pangulo sa panahon ng ASEAN Summit.

“She would be the official hostess, yes. So in all of the so-called social events like the Gala Dinner on the 12th, evening of the 12th and the Spouses’ Program on the 13th, she is the official hostess of the President. There have been confirmations of some leaders who will bring spouses,” pahayag ni Paynor.

Hindi na bago kay Avanceña ang maging hostess sa mga mahala­gang aktibidad sa gobyerno dahil nagawa na niya ito noong buwan ng Abril sa ASEAN Summit pati noong bumisita­ sa bansa si Japanese Prime Minister Shinzo Abe at ang kabiyak nito.

Sinabi ni Paynor na may mga hiwalay na aktibidad ang mga asawa­ ng state leaders sa ASEAN Summit subalit hindi pa maibigay ang detalye dahil inaayos pa ang mga ito.