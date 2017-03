‘Honestly, until now I’m hurting’ — Robi

ALIN ba ang mas mahirap – ang challen­ges sa I Can Do That or “mending a broken heart”?

Iyan ang tanong ni Manay Ethel Ramos kina Daniel Matsu­naga at Robi Domingo sa presscon ng programa kahapon sa Studio 10 ng ABS-CBN.

“Si Robi na po ang sasagot. Mas magaling siya doon!” ­mabilis na sabi ng pogilicious na si Daniel (ex ni ­Erich Gonzales).

Sey ni Robi, “Ang mentor po namin dito ay si Gab Valenciano. Gab…”

Camp Sawi! Kung saan ka-join din si Arci Muñoz!

Pahayag ni Gab, “Actually, ever since we started the show, ‘yung nagme-mentor sa akin dito… Si Daniel Matsunaga!”

***

Ayaw sumagot ni Arci dahil matagal na ang isyu sa kanya sa lovelife.

Ayaw mag-elaborate ni Gab dahil sina Robi at Daniel ang tinanong.

Kaya ba ni Robi na sagutin ang tanong? Kaya ba niyang mag-move on?

“I have to,” sagot ni Robi (ex ni Gretchen Ho).

“Syempre, with all the things that happened… ahh, kailangan… Kailangang mag-move forward.

“Kasi, there’s no room for… ahhhmm… There’s no time to be sad muna.

“I mean, I’ve had my fair share of sadness. Until now, honestly, until now I’m hurting.

“Pero kailangan kong mag-move forward, kasi… You got lots on your plate. Ito na ‘yung opportunity. Antagal kong hinintay ang moment na ‘to.

“Right now, with all the things that happen… I can do that because I have to!”

***

Pinalakpakan si Robi sa kanyang madamdaming hugot kaya nagsiwalat din ng saloobin niya si Daniel.

Aniya, “Syempre po, mahirap lahat ng pinagdadaanan ko, ‘di ba?

“Syempre, I loved the person and what happened is so sad because in the end, it was like misunderstanding and people got really affected…

“You know, even families were affected and ­everything, so, parang…

“Mahirap din ‘yung show pero this time… siguro, mag-focus muna ako dito sa trabaho ko, sa career muna… and sa fa­mily.”

Naka-post sa ­Twitter account na Pinipig de Manila @jerryolea ang mga emote na ito nina Robi at Daniel.

Alden-Maine malamyang umakting

Kahiyaan na ­talaga ang pagkatalo ng AlDub teleserye sa GMA na Destined To Be Yours.

Bukod sa medyo nabawasan na ang kasikatan ng loveteam nina Alden Richards at Maine Mendoza, kailangang pagtuunan ang malam­yang ac­ting nilang dalawa.

Mula sa isang kila­lang film director na fan ng AlDub, napakababaw ng dahilan kung bakit ayaw ma-in love ni Sinag (karakter ni Maine) kaya ang hirap kapitan ng istorya.

At pati si Alden na expected na mas marunong umarte, may isang scene na pursigido siyang mag-apply sa company ng kamag-anak.

‘Di pinayagan ni Lotlot. ­Nakipagtalo. Then naiwan siya, lumambot na ang acting.

Anyare kay Alden? Nag-pelikula na lang sana sila para mas napanatili pa nila ang magic nila at naitago ang ganu’ng limitasyon.

Sayang.