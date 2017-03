Holdaper kinuyog sa gulpi

Sugatan ang isang holdaper nang kuyugin ng taumbayan matapos holdapin at saksakin ang isang taxi driver na kanyang biniktima, kamakalawa ng gabi sa Maynila.

Nakapiit sa Manila Police District-Police Station 4 ang suspek na si Arnel Lubaton, 36, matapos na holdapin at pagsasaksakin pa ng gunting sa leeg ang biktimang si Rolando Santos, driver ng Loribelle taxi (UVR-880).

Naganap umano ang insidente dakong alas-10:00 ng gabi sa may Sociego St. Sampaloc, Maynila.

Sa imbestigasyon, nagpanggap umanong pasahero ang suspek at sumakay sa taxi ng biktima sa Banawe, Quezon City.

Pagsapit sa Sociego Street ay nagdeklara umano ng holdap ang suspek at saka pinagsasaksak sa leeg ang biktima kaya napahinto sa gitna ng kalye ang taxi.

Nagkataon namang nadaanan ng dalawang magkasunod na tricycle ang taxi at napansin ng mga ito ang komosyon kaya’t hinintuan nila ito habang bumaba mula sa taxi ang suspek at mu­ling sinaksak ang ­biktima sa dibdib at braso bago kumaripas ng takbo pero hinabol ito ng mga ­tricycle driver at nang abutan ay saka kinuyog sa bugbog.