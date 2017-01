HIYAS ni Coco, AWKWARD

Para sa naghaharing mass communication medium sa kasalukuyan — ang telebisyon — ang best TV series ay ang pa­tuloy na namamayagpag, FPJ’s Ang Probinsyano.

Ang nag-bring home the acting bacon, si Arjo Atayde ang best actor in a TV series.

Cosmic coincidence ba na ang nanay ni Arjo, si Sylvia Sanchez, ang best actress para sa The Greatest Love?

Ang taray!

Wagi si Zanjoe Marudo bilang best actor (single performance) para sa kanyang pagganap sa Maalaala Mo Kaya, Anino episode.

Ang female counterpart niya, si Coleen Garcia, wapak na wapak, best actress siya para sa MMK’s Kadena presentation,

Medyo hindi ako comfortable sa title na Natatanging Hiyas ng Sining sa Telebisyon si Coco Martin.

May masculine term bang pwedeng ipalit sa hiyas?

Keribels lang na si Ms. Jaclyn Jose ang Natatanging Hiyas ng Sining sa Pinilakang Tabing.

At sure tayong lahat na hindi na natin kailangang i-memorize kung bakit station of the year ang ABS-CBN 2.

Syanga pala, ang diva that you love ang tinanghal na Best Male Newspaper Columnist, (Entertainment) para sa Abante TONITE.

Habang tinitipa ko ito, hindi pa rin ako makapaniwala.

Salamat sa mga taga-GEMS. Ang panalong ito ay para sa aming lahat na taga-Abante TONITE.

***

MUKHANG simula na ang Philippine awards season. Go for gold na ang ang pagbibigay ng unang GEMS Awards 2017. Ang taray ng lista­han, may finalists na, may winners pa.

Ayon sa kanilang pahayag, “The Guild of Edu­cators, Mentors and Students (GEMS), an academe-based award-gi­ving body, will hold its first awarding ceremonies on March 1, 2017…”

Sa sining pampelikula, sa kanilang criteria for judging, ang best indie film eh ang Die Beautiful. Estrella rin si Jun Lana bilang best director.

Yes, oh yes, they know a queen when they see one. Trisha Echevarria for the win, best actor muli ang the other Queen P, si Paolo Ballesteros.

Ang best mainstream film ay Everything About Her. Si Bb. Joyce Bernal, wapak as best director.

Magdabog kaya ang inyong collective bangs dahil ang tunay kong mahal, si Xian Lim, tinanghal bilang best supporting actor para sa Bb. Joyce directed motion picture?

Pandagdag confidence kaya ito kay Lim lalo na’t he is experimenting soon sa isang sexy action flick?

Siyempre pa, Vilmanians, rejoice! Ang star for all seasons Ms. Vilma Santos, ang nag-viktoria bilang panguna­hing aktres.

Ang best Supporting Actress, si Cherie Pie Picache, para sa Whistleblower.