Hiwalay na filmfest sa indie films ipupursigi

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ipupursigi ni Senator Vicente ‘Tito’ Sotto na magkaroon ng sariling film festival ang mga independent film at hindi dapat umanong isama sa taunang Metro Manila film Festival (MMFF).

Sa Enero 23, itinakda ng Senado ang pagdinig ng inihaing resolusyon ni Sotto na humihiling na bumuo ng film festival para sa mga independent movies, hiwalay sa MMFF.

Kaalinsunod na rin ito sa nangyaring pagdomina sa katatapos na MMFF ng mga independent films. Ito’y matapos na baguhin ng bagong executive committee ng MMFF ang ginamit nitong criteria.

Sa naturang criteria, hindi na binibigyang konsiderasyon ang commercial viability na hindi sinag-ayunan ni Sotto.

Naniniwala si Sotto na hindi dapat tanggalin ang “commercial viability” sa criteria dahil kasama sa layunin sa pagtatag sa MMFF ang fundraising para sa mga organisasyon tulad ng Mowelfund at Film Academy of the Philippines.