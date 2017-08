Hindi namaril si Kian! — PNP

Sa isinagawang paraffin test ng Philippine National Police (PNP) ay lumalabas na negatibo sa gun powder residue ang 17-anyos na estudyanteng si Kian Loyd delos Santos na pinatay ng mga tauhan ng Caloocan City ­Police kamakailan.

Ito ay nangangahulugang hindi nagpaputok ng baril ang binatilyo na taliwas sa pinapalabas ng mga pulis na nasa likod ng kanyang pagkamatay.

Ayon sa PNP Crime Laboratory, noong una ay nagtamo umano ng dala­wang tama ng baril sa ulo si Kian ngunit base naman sa autopsy na isi­nagawa ng Public Attorney’s Office ay nasa tatlong tama umano ng bala ang tinamo ng binatilyo na dalawa sa ulo at isa sa likuran.

Isa umano sa likurang bahagi ng kaliwang tainga, isa sa loob ng kaliwang tainga at isa sa kaliwang bahagi ng kanyang likod. Lahat umano ng mga tamang iyon ay fatal, ayon kay PAO ­Forensic Consultant Erwin Erfe.

Nangangahulugang isa man sa tatlong bala na bumaon kay Kian ay ikamamatay nito.

Sa report naman ng PNP-Internal Affairs Service, inisa-isa ang mga ­maling ginawa ng mga pulis na humantong sa pagkamatay ni Kian.

Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Inspector General Alfegar Triambulo, na hindi nag-provide ng sketch ang mga pulis sa kanilang operasyon.

“Dinala nila sa isang basketbolan at sa isang sulok kung saan natagpuang patay si Kian,” pahayag ni Triambulo.

“Hindi nila nilagyan ng posas ­para ma-restrain kung lumaban, hindi nila ginawa ‘yun,” wika pa ng opisyal.

Binigyan diin pa ni Triambulo na hindi nagsumite ng operation report ang mga pulis na noon ay nakasibil­yan nang magsagawa ng one-time-big-time ope­ration bukod sa hindi nakipag-u­gnayan sa barangay.

Una nang sinabi ni Triambulo na umamin na ang dalawa sa tatlong pulis na sila ang nasa CCTV na may ­hawak kay Kian.

“‘Yung dalawa na may hawak kay Kian­ at inaamin, voluntary pumunta, hindi sila pinatawag ng IAS at sinabi doon sa IAS investigator na sila nga ‘yun, ­silang dalawa at si Kian,” dagdag ng opisyal.