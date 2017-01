Hindi nagbibiro

Sa patuloy na giyera kontra iligal na droga ng gobyernong Duterte ay inabisuhan ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga mayor sa bansa para magkaalaman kung sinu-sino sa mga ito ang sangkot sa iligal na droga.

Dadalhin daw ni Pa­ngulong Digong ang mga mayor sa loob ng isang kuwarto at sila-sila lamang ang mag-uusap upang personal na malaman ang partisipasyon ng mga ito sa kalakaran ng iligal na droga sa kani-kanilang nasasakupan.

Kanya umanong ipapakita ang hawak niyang makapal na drug matrix sa mga mayor at ipapa­hanap doon ang kanilang mga pangalan.

Kapag nasa listahan ay tiyak aniyang mala­king problema ang kakaharapin ng mga ito.

Dalawa lamang ang pagpipilian ng mga sangkot na mayor, pagbibitiw sa puwesto kung hindi man ay ipapapatay kung hindi maipaliwa­nag ang pagkakadawit sa listahan.

Malinaw ang posis­yon ng Pangulo sa iligal na droga kaya tiyak na may maiihing mga alkalde na patuloy na lumilinya sa iligal na droga sa sandaling ipatawag ng Pangulo.

Kaya dapat ay magbago na kayong mga mayor, dahil hindi talaga nagbibiro ang Pangulo sa lahat ng kanyang tinuran lalo na sa kampanyang ito kontra iligal na droga.

***

Kahapon ay pinanumpa ni Pangulong Digong ang mga bagong tala­gang mga opisyales ng pamahalaan kung saan ay nanawagan ito na magsilbi sa taumbayan ng buong katapatan at dedikasyon.

Nanawagan din si PDigong sa mga kapwa empleyado ng gobyerno na gawin ang kontribusyon sa bayan at kaya aniya niya itinalaga ang mga ito dahil sa paniwalang may magagawa pa ang mga ito sa mga kababayan.

“It’s your last call to serve your nation and because I am pleading to you and I hope that we can work together, trust each other and I said give it to the people this time,” bahagi ng panawagan ni Pangulong Digong.

Kaakibat ng panawagan ay nagbigay ng kasiguraduhan si Pangulong Digong na walang mangyayaring korap­syon sa ilalim ng kanyang pamamahala bukod pa sa pangakong sama-samang lalabanan ang red tape sa burukrasya upang maging madali ang proseso at maibsan ang paghihirap na dinaranas ng taumbayan na dumudulog sa gobyerno para sa kanilang mga pa­ngangailangan.

Sa mga bagong talagang mga opisyales ng gobyerno, na kagaya ko ay minsan ding nakapa­lingkod, ibinigay nyo na ang inyong todong galing dahil bibihira ang kagaya ninyo, nating nabibigyan ng tiwalang maglingkod sa bayan.