‘Hindi junket’

Paglilinaw ito ni Se­nate Presidente Aquilino ‘Koko’ Pimentel III kaugnay sa nakatakdang pagbiyahe ng mga senador patungong France sa susunod na linggo.

Ani Pimentel, ang pagbiyahe ng mga senador sa pangunguna niya na itinuturing na parliamentary visit sa France ay bahagi ng trabaho ng mga senador partikular ang pinuno ng senado.

“Part po iyan ng trabaho ng mga senador lalo na ang Senate President, mayroon tayong tinatawag na inter parliamentary relationship,” ayon kay Pimentel.

Dumalaw na umano sa bansa ang mga French senators noong Pebrero­ at inimbitahan umano silang pumunta rin sa kanilang bansa bilang bahagi na rin ng inter parliamentary relationship.

“‘Yung mga French Senators ay pumunta sila rito and they invited us to reciprocate na kami naman ang pupunta,” ayon kay Pimentel.

Gayunpaman, magandang pagkakataon na rin umano ito upang ayusin ang humina at nasugatang relasyon ng Pilipinas at European Union (EU) na nag-ugat sa pagpalag ng Pangulo sa pagkondena ng EU sa giyera ng pamahalaan kontra droga.

“We will take the best of our trip kasi med­yo down ang Philipines-EU relations at ang France ay part of EU,” ayon pa kay Pimentel.