HINDI ISIS STYLE!

Isinantabi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anggulong ang international terror group na Islamic State (ISIS) ang nasa likod ng pag-atakeng naganap sa Resorts World Manila na ikinamatay ng may 38-katao kabilang ang nag-iisang gunman nitong Biyernes ng mada­ling-araw.

“Hindi ‘yun ISIS. Bakit mo nakawin ang plastic na alam mong hindi mo magamit?

That’s crazy,” pahayag ni Pangulong Duterte nang magtalumpati kagabi nang dumalaw sa Camp Evangelista Hospital sa Cagayan de Oro para bisitahin ang mga sunda­long nasugatan sa eng­kwentro sa Marawi City.

“They simply kill, not even for a reason. Especially when you kill in the name of God.

There is no rhyme and reason, really,” dagdag pa ng Pa­ngulo bilang reaksyon sa insidenteng nangyari sa Resorts World.

Sa istilo aniya ng gunman ay malinaw na wala itong intensyong pumatay na malayung-malayo sa ginagawa ng mga ISIS.

“Hindi naman niya gustong pumatay. He went there, sinunog n’ya ‘yung – that is not the work of the ISIS. Their work is more brutal,” sabi pa ni PDu30.

Nauna rito ay muling inako ng Islamic State ang atake sa casino ng RWM at pinangalanan pa nito ang dayuhang nasa likod ng raid na si Abul­AlKahir alArkhabili.

Sa pahayag ng Islamic­ State na inilabas kahapon ng kanilang Amaq News Agency ay ito ang nakasaad: “With God’s help, our brother Abul Khayr al-Arkhabili managed to hide with his machine gun among a group of Christians, who fight Islam, inside a Resorts World resort in Manila, Philippines, where he opened fire on them, killing and injuring about 100 of them, until he, eventually, died as a martyr.”

Naunang iginiit nina Police Director General Ronald dela Rosa at Director Oscar Albayalde, hepe ng pulisya sa National Capital Region, na propaganda lamang ang pag-amin ng atake ng ISIS.

Matatandaang nanawagan na rin noong nakaraang taon ang Islamic State sa mga supporters nito sa buong mundo na magtungo sa Mindanao kung hindi sila makapasok sa Syria o Iraq at gumamit ng anuman na maaaring gawing armas upang patayin ang mga kufar o infidel o mga kalaban ng Islam.