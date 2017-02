Hindi insecure si Digong

Ipinagtanggol ng Malakanyang si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano ito insecure gaya ng itinawag dito ni dating Pangulong Fidel Ramos na makikita umano sa kanyang mga one-way decisions.

Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na iba ang istilo ni Ramos at Pangulong Duterte kaya mali naman umanong akusahan agad ito na insecure.

“Iba lang po siguro talaga ang working style ni Pangulong Duterte at saka ni FVR ano. Si FVR kasi medyo ang approach niya is more managerial and more managerial and more corporate.

When the President himself, is more visionary. Hindi po ibig sabihin na insecure iyong kaniya,” paliwanag ni Abella.

Ani Abella, ang istilo ni Pangulong Duterte ay matatawag na transformational leader dahil mas gusto nito na s’ya ang kikilos ngunit hindi naman nangangahulugan na hindi na ito nakikinig sa iba.

Sa puna ni Ramos na hindi umano nakikinig si Pangulong Duterte sa kanyang mga cabinet secretaries pagdating sa mga polisiya at pagdedesisyon sa mga usapin, sinabi ni Abella na wala naman itong katotohanan dahil patuloy pa rin ang pagkonsulta ng Pangulo sa kanyang gabinete.