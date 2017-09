“Hindi ako mukhang pera!” — Gabby Concepcion

DAHIL sa pagkakamali ng bigkas ng apelyido ni Pangulong Rodrigo Duterte kunsaan, ang gusto niyang murahin talaga ay ang chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez, pero sa halip ang nasambit nito ay ang aktor na si Gabby Concepcion.

Siyempre, trending agad ang pagkakamaling ‘yun ni PDu30 at nakarating agad kay Gabby dahil ang daming nag-post na netizens. Karamihan sa mga nag-post, talagang natatawa na lang sa naging pagkakamali ng Pangulo.

Pero halos lahat, iisa ang tinutumbok. Mahuhulaan daw kung ano ang paboritong teleserye ng Pangulo, ang Ika-6 Na Utos, Ha Ha Ha!

Idinaan na lang din ni Gabby sa pagpapatawa ang magkakasunod na posting niya sa Instagram sa biglaang pagiging “controversial” niya. Ipinost ni Gabby ang ilan sa news site na nag-report ng pagkakamali na ‘yun ni PDu30.

At sa unang post ni Gabby, sinabi niyang, “Rome… tinamaan ng bala. Naospital bigla dahil sa mistaken identity.” Kasunod ang mga hashtags na mistaken, accident, stray, wrong, wrong target.

Sumunod na post ni Gabby ay ang headline na, ‘Sorry Na Lang Gabby Concepcion Colateral Damage.” Pero sinabi agad ni Gabby sa post niya na lahat naman ay nagkakamali pero nagpa­salamat ito sa Pangulo sa panonood daw ng afternoon serye nila nina Sunshine Dizon at Ryza Cenon sa GMA-7.

Aniya, “We all make mistakes. Thank you for watching Ika 6 na Utos Sir President.”

At dahil ang matapang na statement ng Pangulo sa Chairman ng ABS-CBN ay, “Ikaw? Gabby Concepcion, mukha kang pera, p***ina ka. E totoo man. E, sus!”

Ang sumunod na post naman ni Gabby ay tila sagot sa pagkakamali ng Pangulo na pangalan niya ang naparatangang mukhang pera. Tila natawa na lang base sa emoticon niya at sa IG post niya, nakalagay ang nagpatukso lang ako kay Georgia. Pero hindi ako mukhang pera.

Si Georgia ay ang karakter ni Ryza sa serye nila.

Hayun, nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Gabby na mai-promote ang Ika-6 Na Utos tuwing Monday to Saturday. At binigyan din ng Pangulo ng matinding ingay pa ang serye.

Pati mga netizens at IG followers ni Gabby, naaliw sa mga pinost niya at may mga nag-comment tulad ni @fleekonpoint na, “Hahaha mxadong nadala c PRd s eksena ng ika 6 na utos lols.”

Sabi naman ni @ajmsenomar, “Idol k ni president duterte.”

Sa sumunod naman na statement ng Pangulo sa kanyang speech, tumama na ito ng bigkas ng pangalan.

Korean actors, totohanan na ang ‘away’ dahil kay Devon

KASALUKUYAN na ngang palabas ang You With Me, ang kauna-unahang Pinoy-Korean movie na produced ng Gitana Films at RR Entertainment.

김 소리아노 ♥ A post shared by Devon Seron (@devonseron) on May 25, 2017 at 1:02am PDT

Kung noong presscon ng pelikula ay si Jun Jin Hyung lang ang Korean actor na nakarating at nakaharap sa press kasama ang Star Magic artist na si Devon Seron, noong premiere night ay kumpleto na ang da­lawang Korean leading men ni Devon dahil present na rin si Kim Hyun Woo.

Nakita namin kung gaano ka-sweet kay De­von ang dalawang Korean actors. Na hindi man aminin, pero mukhang may competition nga to win her heart. O ha, promise ang long hair lang ni Devon!

Nang tanungin nga ang mga ito kung willing silang maghintay kung talagang gusto ang Kapamilya star, willing daw sila. As of this writing, isa sa kanila ang alam na­ming magiging escort ni Devon sa Star Magic ball, so let’s see on September 30 kung dalawa ang magiging escort nito dahil baka hindi pumayag ang isa na hindi siya maging escort din.

Anyway, sa mga mahilig sa Korean drama, sigu­rado kaming matutuwa sila sa mapapanood nila sa You With Me. Nandoon ang super pagpapakilig na isa sa mga main ingredient ng mga Korean series ha. Sabi nga namin, iba talagang magpakilig ang mga Korean actors.

Sa mga hindi naman into Korean series or movies, bilang Korean-Pinoy ang You With Me, ito na ang chance para ma-introduce sa kung ano nga ba ang meron sa mga Korean actors and series.

After naming mapanood si Devon sa You With Me na napakalaki ng pagkakahawig kay Lovi Poe, wish namin sa kanya na maging simula na ito para mabigyan na siya ng mga susunod na projects na siya naman ang lead.

Marlon Stockinger, type pag-agawan nina Rhian, Lovi, Max

HANGGANG ngayon pala, hindi pa rin ipinapa­kilala ng Kapuso network ang magiging leading man nina Rhian Ramos, Max Collins at Lovi Poe sa bagong primetime series ng GMA-7 na hindi pa rin naman kumpirmado ang saktong title.

Ang tila sure lang, may “ex” na word sa title nito dahil pawang mga ex ng naturang leading man ang tatlo. Pero bukod sa “ex” nilang tatlo, meron pa rin silang ibang leading men.

May naiisip kaming Hollywood series na tila peg ng bagong seryeng ito, if yun nga, siguradong bongga ang mga pa-fashion, paseksihan at pasos­yalan ang tatlong Kapuso actresses.

May narinig kaming kinonsider ang boyfriend ni Pia Wurtzbach na si Marlon Stockinger na ma­ging isa sa leading men, pero wala pang kumpirmasyon kung matutuloy ba ito o hindi. At siya kaya ang pag-aagawan nina Lovi, Rhian at Max?