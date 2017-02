Hindi ako komunista — PDu30

Binigyang-diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya komunista.

Sa harap ng mga bagong talagang opisyal ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa oathtaking na ginanap sa Palasyo ng Malakanyang nitong Martes, Enero 31 ay tinuldukan ng Pangulo ang isyung makakaliwa ito sabay biro na magagandang babae lang ang hinahabol niya.

“Basta, ako sa inyo ako, huwag kayong maniwala na komunista ako. Iyong mga babae lang na magaganda ang hinahabol ko diyan. Hindi naman ‘yung…Hindi, biro lang,” sabi ni Pangulong Duterte.

Binanggit din ng Presidente na ipinagmamalaki nito ang buong puwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas.

“So, I, I’m proud of my soldiers. I’m really proud of you. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines,” pahayag pa ng Pangulo.