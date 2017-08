‘HINDI ADIK ANG ANAK KO!’

By Cherk Balagtas

“Mahal na mahal ko ‘yung ang anak ko… Hindi po drug addict ang anak ko!”

Ito ang walang tigil sa paghahagulgol na sabi ni Lorenza Delos Santos, ina ng napatay ng mga pulis na grade 11 na binatilyong si Kian Lloyd Delos Santos dahil nanlaban umano sa pulisya sa isinagawang Oplan Galugad ng mga awtoridad sa Lungsod ng Caloocan noong nakaraang Miyerkules ng gabi.

Napakasaklap umano para sa inang overseas Filipino worker na ina ni Kian Lloyd na makitang nasa loob na ng kabaong ang kanyang anak. Mula sa pagtatrabaho sa bansang Riyad ay lumipad pabalik ng Maynila si Lorenza nang mabalitaan ang hindi makatarungang nangyari sa anak.

Matatandaang pinasibak na ni National Capital Region Police Office Director Oscar Albayalde sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremias Pereda, at PO1 Jerwin maging ang kanilang station commander na si Chief Inspector Amor Cerillos habang umuusad ang pagsasagawa ng imbestigasyon ng Caloocan City Police sa pamumuno na rin mismo ni PSSupt Chito Bersaluna.

Ngunit kahit pa nasibak na ay hindi umano kuntento si Lorenza dahil ang talagang ninanais niya ay mapanagot sa batas ang mga pumatay sa kanyang anak dahil malinaw umano sa mga hawak nilang mga testigo na nagbigay patotoo at mga ebidensiya na isa na ang CCTV footage na hindi talaga nanlaban si Kian Lloyd.

Nananawagan din si Lorenza kay Presidente Rodrigi Duterte na kahit umano hindi na maibalik ang buhay ng kanyang anak ay magkaroon man lang ito ng hustisya nang sa gayun ay maniwala pa sila ng kanilang pamilya sa kampanya ng gobyerno na ang mga hinuhuli at pinapatay ay ng mga awtoridad ay ang mga totoong drug addict at mga tulak lamang.

Ikinuwento pa ng naulilang ina na bago ang araw na masawi ang anak ay tinitext pa siya nito at sinasabing mahal na mahal siya nito. Nais din umano nitong pauwiin na ang ina at nagsusumikap umano ito upang siya naman ang mag-aalaga sa kanya sa kanyang pagtanda.

Samantala ay naghihinagpis din ang ama ni Kian Lloyd na si Saldy Delos Santos at sinabing hindi umano sa anak ang mga nakuhang ebidensiya. Imposible rin umanong magkaroon ng baril ang anak dahil sa lawlaw na ang short na suot nitong pantulog at manipis pa para masingitan pa ng baril. Isa pa umano ay sa kaliwang kamay ni Kian nakuha ang sinasabing .45 caliber na baril e hindi naman umano kaliwete ang kanyang anak. Maliwanag na maliwanag umanong planted ang baril at drogang nakuha sa anak.