Hinay lang sa pangungutang — Arsobispo

Sa kabila ng kasiyahan dahil sa isinusulong na ‘Dutertenomics’ ng isang Arsobispo mula sa Mindanao­ ay pinayuhan nito si Pangulong Rodrigo Duterte na maghinay-hinay sa pangungutang sa ibang bansa dahil maaari itong magpahirap sa Pilipinas.

Ayon kay Ozamis Archbishop Martin Jumoad, makakatulong sa mga lalawigan ang mga ipinapagawang paliparan, tulay at pantalan para sa mas mabilis na palitan ng kalakal at pagpapaunlad sa ekonomiya ng kanayunan pero dapat rin na isipin nito ang inuutang na pondo sa pagpapagawa ng mga imprastruktura.

“Theoretically maganda po ‘yon in order to ease traffic problems in our country, on the second­ ­aspect, do we have the money?

Are we capable of putting up those infrastructures because if it is done through credit, kung ano’ng mga loans then we have to think twice before doing it. But in principle, I congratulate the Duterte administration for ha­ving big plans for our country.

On the other hand, are we capable of financing those infrastructures, build, build build,” pahayag ni Archbishop Jumoad.

Ipinangako rin umano ng administrasyong Duterte ang paglikha ng isang milyong trabaho­ kada taon sa ilalim ng Dutertenomics na magmumula naman ang pondo mula sa utang panlabas partikular sa China at Japan.