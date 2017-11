Heroes’ welcome sa 104 pulis galing Marawi

Binigyan ng heroes’ welcome ang isang daan at apat na mga miyembro ng Regional Public Safety Battalion at Philippine Public Safety College sa Camp Eldridge in Los Baños, Laguna na dumating nitong Linggo ng gabi at kahapon mula sa Marawi City.

Ayon kay PNP Spokesperson Police Chief Supt. Dionardo Carlos, nagparada ang mga ito kahapon mula sa Barangay Mayapa, Laguna hanggang Camp Eldridge sa Los Baños, Laguna.

Sinalubong sila mismo ni CALABARZON Regiona­l Director Police Chief Supt. Ma.O Aplasca upang purihin sa kanilang mga sakripisyo habang tumutulong sa pakikipagsagupa sa Maute terror group sa Marawi City.

Sinalubong din sila ng kanilang mga mahal sa buhay bitbit ang mga rosas.

Pagkatapos nito ay isang boodle fight ang ginawa sa Camp Eldridge at para makapagpahinga ang mga ito, binigyan ang mga pulis ng isang linggong bakasyon bago pormal na tanggapin ang kanilang award mula sa PNP.