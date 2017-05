Helper napisak sa 2 trak sa N. Ecija

By Jojo De Guzman

TALAVERA, Nueva Ecija — Namatay ang isang 17-anyos na helper makaraang maipit sa pagitan ng dalawang Forward Wing Van Truck noong Sabado ng umaga sa gilid ng Maharlika Highway sakop ng Brgy. Dinarayat sa bayang ito.

Ayon sa ulat, nakilala ang nasawi na si Jose Medriano Conejos Jr., 17, residente ng Brgy. Aguada, Placer, Masbate.

Lumitaw sa imbestigasyon na dakong alas-8:30 ng umaga biglang iniatras ang truck na may plakang RMX 326, ng driver nitong si Jeger Pepito Patenia at naipit ang biktimang si Conejos habang nakatayo at nakatutok sa kanilang van truck na kinakargahan ng mga gamit.

Agarang isinugod sa ospital ang biktima subalit hindi na ito umabot ng buhay.