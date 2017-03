Heart, mukhang diaper ang suot

LILIPAD muli ang mga taong-ibon, sa sequel ng Kapuso telefantasyang Mulawin (2004) na Mulawin vs. Ravena.

After 13 years ay nagbabalik si Dennis Trillo bilang si Gabriel, na na­ging karibal noon ng bidang si Aguiluz (ginampanan ni Richard Gutierrez) sa puso ni Alwina (Angel Locsin).

Ang dating prinsipe ng mga Ravena na si Gabriel ay hari na ngayon ng Halconia.

Sabi ni Dennis sa cast reveal ng Mulawin vs. Ravena sa 24-Oras nu’ng Lunes, mahalaga ito sa kanya dahil isa si Gabriel sa mga unang papel na ginampanan niya nu’ng siya ay maging Kapuso.

Si Heart Evangelista-Escudero ang bagong gaganap bilang Alwina, ang dating sugo ng mga Mulawin.

Ang HARSH ng mga nabasa naming comments kay Heart sa social media.

Hindi raw bagay na Alwina si Heart dahil wala ito nu’ng angas ni Angel Locsin.

Dismayado ang iba na si Heart ang napili ng GMA para sa nasabing papel. Hindi raw ito kaya ni Heart dahil malamya itong kumilos at maarte.

Hirit pa ng disappointed netizens, kung si Heart ang Alwina, si Chiz Escudero si Aguiluz.

Maging ang costume ni Heart ay pinulaan nila. Bakit daw mukhang diaper ang suot nito?

At bakit daw ang sapatos nito ay may heels?!

Gaya ni Dennis, original cast member din si Miguel Tanfelix na nagbabalik bilang si Pagaspas.

Ang sabi ng 18-an­yos na ngayong si Miguel sa kanyang Instagram post, “Being able to portray ‘Pagaspas’ again after 13 years is surreal. I’ve got mixed emotions. Speechless.

Hearing our theme song play gives me goosebumps.

“Mulawin vs. Ravena is such a great blessing and now that we are back, we can assure all of you that our hearts will be poured out on this show.

“We are all excited, very happy and thrilled! Watch out ang get ready, mga Kapuso!”

Ang ka-loveteam ni Miguel na si Bianca Umali ang bagong Lawiswis (unang ginampanan ni Sam Bumatay), ang matalik na kaibigan ni Pagaspas.

May pinost na quote si Bianca sa IG na, “Dreams Do Come True,” dahil lagi niyang sinasabi na pangarap niyang mapasama sa sequel ng Mulawin na paborito niya nu’ng bata pa siya.

Nu’ng lumabas si Miguel as Pagaspas sa requel ng Encantadia, nagdayalog si Bianca na hindi siya papayag na hindi siya ang maging Lawiswis nito.

Natuwa ang fans dahil bagay na bagay raw ang BiGuel sa mga role nila.

Si Carla Abellana ang napili bilang bagong Aviona (ang orig ay si Bianca King), asawa ni Rodrigo at ina ni Anya.

Sey ni Carla sa IG, “I have been secretly preparing for this role in the last 2 months and boy was it difficut to keep mum about it.

“Preparing for the role physically, emotionally and psychologically was even harder. And this is just the beginning.

“FINALLY, I get to reveal the most awesome role ever entrusted to me. — AVIONA.”

Si Aviona ay naging karibal noon ni Alwina sa pag-ibig ni Aguiluz.

Pasok din sa mala­king cast ng MvR si Regine Velasquez-Alcasid bilang bagong karakter na si Sandawa.

New character din ang gagampanan ni Lovi Poe bilang si Magindara, na ang description ni Lovi ay ‘goddess of the sea’.

Excited si Lovi na katrabaho niya ulit dito ang kanyang beshie na si Heart.

Si Derrick Monasterio ay si Almiro, anak nina Alwina at Aguiluz.

Sa Mulawin The Movie (2005) ay nagkaanak sina Alwina at Aguiluz, na si Almiro na ngayon.

Dream come true rin ito for Derrick, na noon pa sinasabing gusto niyang mapasama sa Mulawin.

Hindi man natupad ang pangarap niya na maging bagong Aguiluz, siya naman ang anak nito at mukhang napakahalaga ng karakter niya sa sequel na ito.

Ang ka-loveteam ni Derrick na si Bea Binene ay si Anya, anak ni Aviona.

Natuwa ang Kapuso fans na may bagong show ang DerBea.

Si Kiko Estrada ang magiging katrayanggulo ng DerBea bilang si Rafael, ang matalik na kaibigan ni Almiro na magiging mortal na kaaway nito.

Fierce ang dating ni Chynna Ortaleza bilang Rashana, ang asawa ni Gabriel at reyna ng Halconia.

Kasama rin sa cast si Winwyn Marquez bilang Ribay, kanang kamay ni Reyna Rashana.

Valerie Concepcion bilang Tuka, ina ni Lawiswis.

Charee Pineda bilang Savana, malupit na amo ng Hacienda Montenegro.

Roi Vinzon bilang Daragit, pinuno ng mga Mulawin.

Angelu de Leon bilang Lourdes (ginampa­nan dati ni Amy Austria), tumayong ina ni Alwina noon at ni Pagaspas ngayon.

Bobby Andrews bilang Dionisio.

TJ Trinidad bilang Greco.

Dion Ignacio bilang Siklab.

Joko Diaz bilang Antonio.

David Licauco bilang Malik.

At si Ms. Nova Villa bilang Lola Elo na kukup­kop kay Almiro.

Maraming fans ang nagtatanong kung nasaan si Aguiluz.

Kung merong Alwina, bakit daw walang Agui­luz, eh nabuhay naman ito sa ending ng Mulawin The Movie?

Akala ng iba, dahil si Carla ang Aviona eh si Tom Rodriguez ang bagong Aguiluz.

Ang role ni Tom sa MvR ay si Rodrigo, ang tao na asawa ni Aviona.

Nasa Amerika si Tom dahil namatay ang kanyang ama, kaya wala siya sa cast reveal.

Ikinatuwa ng TomCar fans ang primetime reunion ng magkasintahan.

Take note na reunion din ito ng mga bida sa My Husband’s Lover.

Kasama rin sa cast si Ariel Rivera, na tulad nina Tom at Regine ay hindi rin nakapunta sa 24-Oras.

Inaabangan na rin ng netizens kung sino ang kakanta ng sikat na theme song noon ng Mulawin na Ikaw Nga na originally performed by South Border.

Wala pang announcement ang GMA kung kailan eere ang Mulawin vs. Ravena, pero ma­lamang ito ang papalit kapag natapos na ang Encantadia.