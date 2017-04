Heart, ipinagtanggol ni Dennis sa bashers

NAGULAT si Dennis Trillo nang itsika namin sa kanya na nakatanggap agad ng mga pamba-bash si Heart Evangelista matapos ang cast reveal ng Mulawin vs. Ravena na si Heart ang gaganap sa papel ni Alwina.

Hindi raw kasi bagay si Heart sa role na unang­ ginampanan ni Angel Locsin 13 years ago at maging ang costume nito ay napagdiskitahan ng bashers.

Reaksyon ni Dennis na muling gaganap bilang Gabriel at ngayon­ ay bida na sa sequel ng telefantasya, sana ay maintindihan ng mga tao na mahirap palitan si Angel dahil ito ang original.

Pero sana raw, bago pagsalitaan ng hindi maganda si Heart ay tingnan muna ng bashers­ kung anong puwedeng mai-offer nito.

Panoorin daw muna sana si Heart bago ito husgahan o pagsalitaan ng kung anu-ano.

Todo-workout na si Dennis dahil bukod sa warrior ang role niya, ‘yung costume niya ay hindi puwedeng walang cuts maski sa braso lang.

At least twice o thrice a week siya kung mag-gym. Nagha-harness training na rin siya para sa flying scenes.

Kailangan dito ay malakas ang core mo dahil kung hindi ay masakit ito at mahirap gawin.

Nakita namin sa Ins­tagram ni Heart na nagha-harness training na rin ito para sa lipad-liparang eksena nito bilang Alwina.

Si Lovi Poe ay nagha-harness training na rin kahit ang alam namin ay diyosa ng karagatan ang karakter nitong si Ma­gindara.

Baka sa virtual underwater scenes ni Lovi gagamitin ang pa-harness na ‘yon dahil hindi siya lilipad sa MvR kundi lalangoy.

Ang sabi namin kay Dennis, ang ideal sana na maging Alwina ay ang nobya niyang si Jennnylyn Mercado bilang athletic ito, tapos ay sexy na palaban.

As in puwedeng-puwede itong itapat sa orig na Alwina na si Angel.

Ngumiti at sumang-ayon si Dennis sa sinabi namin. Bongga sana ‘yon kung DenJen ang bida sa MvR, na sabay silang sasabak sa aksyon.

In real life ay sabay sila laging mag-workout sa gym. Perfect casting sana ‘yon, kaya lang ay merong My Love from the Star si Jen.

Tsika sa amin ni Den, maganda ang kuwento nitong sequel ng Mulawin, na nu’ng una ay parang My Husband’s Lovers na ayaw na niyang gawan ng kasunod dahil nag-hit na.

Pero nang mabasa niya ang script ay nasabi niyang puwede pa at marami pa itong ibubuga.

Lalo na nang makita niya ang cast na may Regine Velasquez, ­Ariel Rivera at marami pang iba.

Walang ibang tinanggap na trabaho si Dennis para makapag-focus siya sa Mulawin vs. Ravena.

Last year kasi ay nagdalawang pelikula siya, tapos ay meron siyang Juan Happy Love Story with Heart.

So, medyo nahirapan siya at na-stress siya nang konti. Iiwasan na niya ‘yon this time.