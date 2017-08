HEART ATTACK: FAELDON NASA ICU

By Tina Mendoza

Sa gitna ng kinakaharap na kontrobersiya sa Bureau of Customs (BOC) na-heart attack umano si Customs Commissioner Nicanor Faeldon at ngayon ay inoobserbahan sa Intensive Care Unit (ICU) sa Manila East Medical Center sa Taytay, Rizal.

Ito ang isiniwalat ng isang kongresista na hindi nagpabanggit ng ­pangalan. Aniya, patuloy na inoobserbahan sa nasa­bing ospital si Faeldon na ngayon ay gising naman at nakakausap.

Kinumpirma rin ng source na may ulat na papalitan na si Faeldon ­bilang Customs commissioner ­dahil sa health reasons.

Matatandaan na kamakalawa ay hindi rin nakadalo sa pagdinig ng Kamara si Faeldon at ang idi­nahilan ay isang dental emergency.

Sa pagdinig kahapon ng House Ways and Means Committee ay iniutos ni Committee Chairman Dakila Carlo Cua na punta­han ng medical services ng House of Representatives si Faeldon matapos kumpirmahin ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Mandy Anderson na naka-confine ito sa ospital.

Una nang pinanawagan ng mga mambabatas sa pangunguna ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagbibitiw ni Faeldon matapos malusutan ng P6.4 bilyong shabu shipment na dumaan pa sa Green Express Lane.

Sinabi ni Antipolo City Rep. Romeo Acop na malaking kahihiyan ang pagkakalusot ng shabu shipment sa harap na rin ng kampanya ng Duterte administration kontra illegal drugs. Bilang delicadeza ay dapat na umanong magbitiw ni Faeldon suba­lit ang panawagan na ito ay hindi pinaboran ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte.

Ani Acop kung kaibigan ni Pangulong Duterte si Faeldon at hindi masibak ay gawin na lang ito nang tahimik.

Ayon naman sa source, ang health reasons nga­yon ni Faeldon ang posibleng maging graceful exit nito sa BOC.