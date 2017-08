Heart at Alexander, MAGICAL ang halikan

GOOD KISSER kung i-describe si Heart ­Evangelista ng Korean leading man nito sa My Korean Jagiya na si ­Alexander Lee.

May kissing scene kasi sila sa nasabing ­Fil-Korean romantic ­series ng GMA kaya ­nasabi ‘yon ni Heart.

“Because for me, the first few days, it was too awkward for me.

“But you know, 19 years in the field (19th anniversary ni Heart sa showbiz this year), she let me into it.

“I was just like really relaxed and wow! It’s just magical,” bulalas pa ng K-pop star patungkol sa kissing scene nila ni Heart, na one take lang daw.

Hindi first time ni Xander na makipag-­kissing scene, pero ninerbiyos siya dahil si Heart ang kahalikan niya na nalaman niyang 19 years na sa industriya.

“So, I was like, ‘Oh my God! I’m kissing a superstar!’ So, I was really… it was good! Ha! Ha! Ha!” tawa ng ­binatang ­half-Korean, quarter-Chinese at ­quarter-Portuguese.

Very welcoming at very friendly ang ­Filipino actors, ayon kay ­Alexander.

Sa kanila sa Korea, usually ay inaabot sila nang ilang weeks bago ma-break ang ice, pero dito sa atin ay chika-chika na agad sa kanya ang Filipino co-actors niya.

Alam niyang warm ang mga Pinoy, pero nagulat pa rin siya na masyadong mabait ang mga tao sa GMA.

So far ay madalas lang si Xander sa GMA at sa bahay ni Heart sa New Manila, QC.

Hindi pa siya gaa­nong nakakaikot, pero nakapag-mall na siya, World Trade Center dahil sa HistoryCon, Chinatown at Intramuros.

Gusto niyang pumunta sa mga beach dito gaya ng Boracay. Pupunta sila ng Naga at Davao para sa promo ng MKJ. Gustong tikman ni Xander sa Davao ang durian.

“Heart always takes care of me, so I feel like home here. From my birthday, from the first day, ­everyday, she takes care of me,” masayang pakli ng 29-anyos na binata.

Alexander, ADIK sa halo-halo at sinigang

Sa Macau lumaki si Alexander Lee Eusebio and he speaks several languages: English, Korean, Cantonese, Mandarin, Japanese at Portuguese.

Bagsak siya sa French at Spanish, but he really loves languages.

Nag-aaral na ba ­siyang mag-Tagalog?

“I’m trying to learn. It’s so hard! Ay, nako!” nakakatuwang sagot ni Xander.

So far, ang mga alam niyang Tagalog words ay PAUTANG, MAGANDA, PANGIT at MALINAMNAM (dahil may dayalog siyang ganito sa My Korean Jagiya).

Alam niya rin ang ANG TANGA-TANGA MO dahil may linya rin siyang ganito sa MKJ.

How about bad Tagalog words?

“Oh yeah, every language, you learn the bad words first. They have been teaching me very enthusiastically,” natata­wang sagot ng matsikang leading man ni Heart.

In fairness ay mahilig pala si Xander sa Pinoy food.

“I’m addicted to halo-halo. And then sini­gang, I love sinigang. All kinds of sinigang.

Sisig. And I fell in love with Indian mango. With bagoong? So good!

“And I was really surprised about champorado because you eat it with salted fish. It’s ­really good!” dayalog ng ­Chinitong binata, na bet din ang dinuguan.

3 times nang nakapunta rito sa ‘Pinas si Xander dati dahil sa dati niyang K-pop boy group na U-KISS.

Bukod sa ginawa nilang concerts noon ay nag-guest sila sa ­Kapuso shows before na ­Party Pilipinas at Walang Tulugan.

Naaliw kami dahil binanggit pa ni Xander si Kuya Germs, na sobrang bait sa kanila.

Hindi siya aware na namatay na ito, nagulat pa siya nang may mag­sabi sa kanya sa GMA.

Diretsong tanong namin kay Xander, sa edad niyang 29, nakailang girlfriends na siya?

“Well, to be very ­honest, before I did U-Kiss, maybe one or two. And afterwards…

“Because I’m a workaholic. I admit it. And I’m the type that before I have a stable income in Korea, I don’t really wanna commit in a relationship.

“Because dating is a lot of time, money, energy. I wanna work first and build up my career first,” katwiran ng ­Korean ­actor, na gumaganap bilang si Kim Jun Ho sa My Korean Jagiya na magsisimula sa August 21 sa GMA Telebabad.