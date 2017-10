‘Heal the nation’ ilulunsad ng simbahan sa EDSA

By Mina Aquino

Ilulunsad ng Simbahang Katolika ang ‘Heal the Nation’ campaign sa EDSA na naglalayong ipanalangin ang kapaya­paan ng bansa sa gitna ng umano’y patuloy na patayan bunsod ng ipinatutupad na giyera kontra droga ng gobyerno.

Ayon kay Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) president Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas, magsisimula ang kampanya sa Nobyembre 5 at magtatapos sa Disyembre 8.

Sa loob ng 33-araw, hiniling ng Simbahan sa mga Katoliko na ipanalangin ang kapayapaan sa bansa at tumanggap ng komunyon araw-araw hanggang maaari.

Para sa pormal na pag­lulunsad ng kampanya, hinihikayat ni Villegas ang publiko na magtungo sa EDSA Shrine para sa isang misa bandang alas-tres ng hapon na susundan ng prusisyon sa People Po­wer Monument kasama ang imahe ng Our Lady of Fatima na siya ring dinala ng mga deboto sa mapayapang People Power noong 1986.

Bukas aniya ang kanilang imbitasyon sa lahat, kabilang ang mga pulitiko, pulis at militar.

Nanawagan din si Villegas sa mga lider­ ng Simbahan sa mga lalawigan na ­magdaos ng ‘Lord Heal Our Land Sunday’ mass sa kanilang mga parokya para sa mga hindi makadadalo sa EDSA.

Nauna nang idineklara ng Simbahang Katolika ang Setyembre 23 bilang simula ng 40-araw ng pagluluksa at panalangin para sa mga namatay sa operasyon ng pulisya kontra droga.

Sa loob ng panahong ito, hiniling ng mga ­lider ng Simbahan sa mga Katoliko ang araw-araw na pagro-rosaryo at pagsisindi ng kandila. Patu­tugtugin din ng mga parokya ang mga kampana pagsapit ng alas-osto ng gabi.