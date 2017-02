HDO vs Purisima, Napeñas

Nag-isyu na ng Hold Department Order (HDO) ang Sandiganbayan Fourth Division laban kina dating Philippine National Police (PNP) Director General Alan Purisima at dating Special Action Force (SAF) director Getulion Napeñas.

Pirmado nina Associate Justice Alex Quiroz, chairman ng Sandiganbayan Fourth Division at Associate Justices Reynaldo Cruz at Zaldy Trespeses ang HDO na inisyu laban sa dalawang dating PNP officials.

“The Bureau of Immigration (BI) is hereby ­directed to Bar/Prohibit the above-name accused from leaving the Philippines for any destination abroad, ­either by air or sea transportation, except by prior written permission duly secured from and granted by this court,” ayon sa isang pahinang kautusan sa BI.

Ang dalawa ay kinasuhan ng katiwalian at usurpation of authority kaugnay ng kanilang naging papel sa Oplan Exodus noong Enero 25, 2015 laban sa Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir alyas Marwan na ikinamatay ng 44 SAF commandos matapos makaengkuwento ang mga armadong puwersa sa Mamasapano, Maguindanao.

Hindi pa naglalabas ng arrest warrant laban sa mga akusado ang anti-­graft court subalit naglagak na ng P20,000 piyansa para sa dalawang nabanggit na kaso si Purisima.