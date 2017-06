HDO vs Misuari, 6 iba pa

By Bernard Taguinod

Naglabas ng hold departure order (HDO) ang Sandiganbayan laban kay dating Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) Gov. Nur Misuari at anim na iba pa dahil sa kasong paglustay ng pondo ng ARMM na umaabot sa P115.22 million.

Bukod kay Misuari, hindi rin maaaring umalis ng basta-basta ang mga kapwa nito akusado na sina Leovigilda P. Cinches, director III ng Department of Education (DepEd)-ARMM; Sittie Asia P. Usman, supply officer ng DepEd-ARMM; Pangalian M. Maniri, chief accountant ng DepEd-ARMM; Alladin Usi, accountant II, Nader Macagaan resident auditor ng ARMM, Cristeta Ramirez ng CPR Pubishing at Lolita Sambeli ng White Orchids Printing and Publishing House.

Lumagda sa HDO sina Sandiganbayan Presiding Justice (PJ) Amparo Cabotaje-Tang, chairperson ng 3rd Division at sina Associates Justices Sarah Jane. T. Fernandez at Bernelito R. Fernandez.

Sa mga nabanggit na akusado, tanging sina Ramirez at Macagaan, ang hindi akusado sa malversation of public funds, subalit kasama ang mga ito sa hiwalay na kasong katiwalian laban kina Misuari, Cinches, Maniri, Usman, Usi at Sambeli.

Base sa kasong isinampa ng Office of the Ombudsman, umaabot sa P115.22 milyon ang nilustay umano ng grupo ni Misuari mula taong 2000 hanggang 2001 mula sa DepEd funds ng ARMM.

Pinalabas na ibinili umano ng mga educational materials ang nasabing halaga na hinati sa tatlong transaksyon sa loob ng dalawang taon.

Pero lumabas sa imbestigasyon ng Ombudsman na hindi naideliver ang mga biniling information technology package, multi-media information technology package at educational materials.

Si Misuari ay may mga outstanding warrant of arrest dahil sa Zamboanga siege noong 2013, subalit pinigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto rito dahil sa kagustuhang makamit ang pang-matagalang kapayapaan sa Mindanao.