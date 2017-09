Walang kapantay ang hinagpis ng ina ng UST law student na panibagong biktima ng hazing dahil sa sinapit ng kanyang 22-anyos na anak na si Haracio Castillo III.

Sa pahayag ni Minnie Castillo, nanawagan ito sa mga kinauukulan na bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Horacio.

Aniya, nais niyang malaman kung ano ang tunay na nangyari sa kanyang anak sa kamay ng sinalihan nitong fraternity na Aegis Juris. Nagpaalam lamang umano si Horacio na dadalo sa Aegis Juris welcome ceremony sa UST noong Sabado. Nangako umano ang anak na uuwi ito kinabukasan.

“Sana tulungan nila kami kung sino gumawa nito sa anak namin. Ni-recruit nila yung anak namin eh, hindi naman nag-prisinta. Kaya naman sumali ‘yung anak ko dahil kumpiyansa sya eh, ‘yung dean part of the fraternity eh. Anti-hazing nga raw sila eh,” pahayag pa ng ina ng biktima.

Hinikayat din nito ang ibang miyembro ng fraternity na may nalalaman sa nangyari kay Horacio na magsalita.

“They should come forward and tell me what happened to my son. At least tell me kung paano nila pinatay ‘yung anak ko. Pinahirapan nila ‘yung anak ko eh.”

“Alagang-alaga namin ‘yun and yet binugbog lang nila nang ganun, tinapon lang nila sa kalsada. Anong klase silang mga abugado?”

Si Horacio ay inabandona sa bangketa sa Balut, Tondo, Maynila noong Linggo. Nadaanan ito ng isang motorista na nakabalot sa isang kumot at nang tingnan ay natuklasan ang agaw-buhay na estudyante, may mga paso ng sigarilyo ang katawan at maraming patak ng kandila, habang namamaga ang katawan dahil sa sobrang pahirap na dinanas.

Dinala pa umano ng motorist sa Chinese General Hospital si Horacio pero idineklara itong dead on arrival.

Pasado ala-1:00 ng madaling araw ng Lunes nang makatanggap ang mga magulang ni Horacio ng anonymous text message na nasa Chinese General Hospital ang kanilang anak at wala nang buhay.

“Mga hayop sila, wala silang awa. Sana maramdaman din nila ‘yung nararamdaman ko,” pahayag ng ina ni Horacio.

Ayon pa sa ina ni Horacio, hinihintay pa nila ang resulta ng awtopsiya.

Samantala, isang Facebook page—Hustisya para kay Horacio—ang binuksan ng mga supporters ni Horatio kung saan meron ditong panawagan na ibigay ang mga pangalan ng mga taong nag-recruit at maging ng mga opisyales ng nabanggit na fraternity.

Dito rin sa page na ito nagpahayag ng galit at panawagan sa hustisya ang mga kakilala ni Horacio.