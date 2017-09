HAYDEN, UMIYAK SA KASAL NILA NI DRA. BELO

STAR-STUDDED ang kasal nina Dra. Vicki Belo at Hayden Kho Jr. sa Paris, France.

Chika ni Manay Lolit sa Instagram, “Bongga si Vicki Belo, nagamit niya ang pagiging ballet dancer niya.

“May dance number sila Hayden Kho na Beauty and the Beast. Bongga at may mga operatic singers na background, ha, production number pa lang talbog na ang lahat.

“Kaya pala apat na gown ang ginawa, Michael Cinco, hah. Apat na palit ang bride.

“Hayyy wala na talaga tatalo sa wedding na ito. Love really give way to your dreams.”

Nagkalat sa social media ang highlights & sidelights ng yayama­ning kasalan.

Kuwento pa ni Manay Lolit, “Hindi kami makapaniwala na biglang sipot nina Alden Richards at Jodi Sta Maria sa simbahan, ha?

“Lahat na yata ng surprise, nasa wedding na. Si Piolo Pascual ay parang assistant ng pastor na nagkasal, and tama hula ko, iiyak si Hayden samantalang panay giggle ni Vicki.

“Pero ‘di ko kinaya talaga iyon sa Grand Opera na reception. Kahit iyong driver ng limo namin … na-shock na du’n ginawa ang dinner samantalang iyon na raw ang pinaka-expensive place sa Paris.

“Saludo na talaga ako. Sabi ko nga kay Ogie Alcasid, buti na lang, kasal na sila ni Regine Velazquez kundi sure ako gagamitin din nila ang Opera house ng Paris, kundi man Kia Theatre na lang kaya? Hah hah hah.”

***

Mula sa interview sa LEVEL UP sa Radyo Inquirer sa programa ng kasama natin na entertainment guru Noel Ferrer na iniwasan na pag-usapan si Senator Kiko Pangilinan hanggang sa pagkanta’t pag-iyak ni Mega sa ASAP, pati na sa kanyang mga post sa social media accounts, ramdam ng fans na may mabigat itong pinagdaraanan sa kanyang buhay personal.

“Hiwalay na ba sina Sharon at Kiko?”

Ito ang tanong ng publiko na hindi direktang ipinupukol sa mag-asawa.

Dahil sa respeto sa kanilang dalawa, hinahayaan lang sila na makahanap ng magandang solusyon sa kanilang pinagdaraanan.

***

Dapat mag-ingat si Ara Mina sa pag-i-Ingles dahil OK naman siyang mag-Tagalog.

Sabi niya sa Magandang Buhay, OK naman dahil nafu-fulfill mo ang emptiness mo kapag nagbe-bake siya ng cupcakes at nag-aalaga ng kanyang kapatid na “special child.”

Si Ara rin pala ang nagdala kay Sharon ng durian na ipinabigay ni Gabby Concepcion, na ikinakilig ng anak nilang si KC at ng Sharon-Gabby fans.

***

John Lloyd Cruz na John Lloyd Cruz ang acting ni Joshua Garcia sa Love You To The Stars And Back.

Sana, makagawa siya ng pangalan at tatak na sarili niya.

May nagsabi ring sana, dumaan pa siya ng PR at communication skills seminar para maayos ang kanyang pagsagot ng mga tanong sa mga interview.

***

Nagtataka ang mga taga-Kapuso network dahil umeere pa ang epi­sode ni Mark Neumann sa La Luna Sangre sa ABS-CBN pero naka-sched siyang dalhin sa GMA para magkaroon ng assignment doon.

Hindi pa ba siya masaya sa Kapamilya network?

Kahapon, nakita pa siya sa ASAP na sumasayaw, pero nag-a-apply na pala siya para maging Kapuso?

Talaga?

***

Pumanaw ang dating showbiz writer na si Gas Gayondato III noong Biyernes.

Nakaburol ang mga labi ni Gas sa Funeraria Baluyot, Brgy. Sta. Rita, Olongapo City.

Ang huling gabi ng lamay ay sa Miyerkules. Sa Huwebes ang libing ni Gas.