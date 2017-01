HAWKS DINAGIT ANG SPURS

Sablay ang mga free throws ng Hawks sa endgame, pero ang dalawa sa apat na penalties sa papaupos na segundo sa overtime ay naging sapat para takasan ang San Antonio Spurs, 114-112, Linggo (Lunes sa Manila) sa Atlanta.

Itinabla ni Spurs forward Kawhi Leonard ang laro sa 112 sa pamamagitan ng tres, kalahating minuto sa laro.

Napunta si Tim Hardaway Jr. sa stripe mula sa foul ni Danny Green at isa lang sa dalawang free shots ang kanyang nagawa at si Dennis Schroder ay gayundin.

Pero, nagmintis si Leonard sa kanyang layup sa pagtunog ng buzzer para ­itakbo ng Hawks ang ikatlong sunod na panalo.

Bumato si Hardaway ng tres sa natitirang tatlong segundo sa fourth para ihirit­ ang overtime.

Umiskor si Paul Millsap ng 32 points mula sa 11 of 23 shooting, may 13 ­rebounds pa sa 47 minutong pagsalang tungo sa 18th win ng Hawks laban sa 16 losses.

May 29 points naman si Hardaway (11 of 13 field goals), habang si Schroder ay nagdagdag ng 16 points at 10 assists.

Natapos naman sa apat ang win streak ng Spurs, kahit pa nagpamalas si LaMarcus­ Aldridge ng solid performance.

Nag-ambag si Aldridge ng 27 points at humablot ng 13 rebounds, habang nagdagdag si Tony Parker ng 22 points para sa Spurs.

May 13 points naman si Leonard, na 3 of 12 sa field goal para sa San ­Antonio, na natamo ang ikapitong talo sa 34 games.

Kaugnay nito, sa wakas ay tinalo na rin ni Atlanta coach Mike Budenholzer si Gregg Popovich, ang kanyang former longtime boss sa San Antonio.

Si Budenholzer, nasa ikaapat na season bilang Atlanta coach, ay 0-6 laban sa San Antonio at 19 na taong nasa poder ng Spurs, ang huling 17 ay bilang assistant.

“You know, I was there for a long time,” ani Budenholzer. “A lot of things we’ve tried to bring here … but at the end of the day it’s a game for our players.”

At batid ni Popovich na napakahalaga ng panalo iyon para kay Budenholzer.

“If we’re going to lose, it’s good to feel somebody on the other end was made happy,” lahad ni Popovich.